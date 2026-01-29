Gil do Vigor comenta momento da economia brasileira: ‘Vai ter Disney’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Em vídeo publicado nas redes sociais, o economista e ex-BBB Gil do Vigor afirmou que a economia brasileira vive um momento de otimismo, impulsionado pela valorização do real, recordes na Bolsa de Valores e pela entrada de capital estrangeiro no país. Com seu estilo entusiasmado, ele resumiu o cenário: “Economia brasileira tá vigorando”.

Gil disse que “o Brasil foi dormir feliz” graças aos indicadores econômicos. Segundo ele, o dólar fechou a quarta-feira (28/1) cotado a R$ 5,20, no menor patamar desde 2024. “Vai ter Disney! Vai ter Disney!”, brincou, ao comentar o aumento do poder de compra dos brasileiros no exterior.

O economista também chamou atenção para o desempenho da Bolsa de Valores. De acordo com ele, o Ibovespa, principal índice do mercado acionário brasileiro, atingiu um novo recorde histórico, chegando a quase 182 mil pontos. Para Gil, o resultado é um sinal claro de confiança na economia nacional.

Ao explicar as razões para o bom desempenho, Gil do Vigor destacou a forte entrada de capital estrangeiro. Ele rebateu críticas de seguidores que questionaram onde estaria esse dinheiro e afirmou que os números são públicos.

“Só agora em janeiro, a nossa bolsa brasileira recebeu mais de 12 bilhões de reais em dinheiro estrangeiro”, disse. Segundo ele, esse foi o maior volume mensal desde 2023 e representa quase metade de todo o capital externo que entrou no Brasil ao longo de 2025.

Outro fator apontado no vídeo é a expectativa de queda da taxa básica de juros. Gil explicou que o mercado financeiro se antecipa às decisões do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central. “É o famoso contar com o ovo no c* da galinha”, afirmou, ao explicar que apenas a expectativa de juros mais baixos já estimula investimentos, reduz o custo do crédito e movimenta a economia.

O economista também buscou aproximar os dados macroeconômicos da realidade da população. Segundo ele, indicadores como câmbio, juros e Bolsa impactam diretamente o emprego e a renda. Como exemplo, citou que, em dezembro de 2025, o Brasil teria registrado a menor taxa histórica de desemprego, o que, para ele, reforça a percepção de melhora no cenário econômico.

Apesar do tom otimista, Gil do Vigor ponderou que o país ainda enfrenta desafios. “A nossa economia tem que melhorar muito. Tem muita coisa pra melhorar”, afirmou.

Ele ressaltou, no entanto, que seu papel é apresentar dados e informações, independentemente de avaliações políticas ou ideológicas. “Se tiver algo ruim, eu vou falar”, concluiu.

