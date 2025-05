Gil do Vigor surta com Heleninha de Vale Tudo: "mimada insuportável"

Gil do Vigor não se conteve ao assistir ao último capítulo de Vale Tudo. Nas redes sociais, o economista e ex-BBB compartilhou um vídeo contundente no qual dispara críticas duras contra Heleninha (Paolla Oliveira), que se embebedou ao descobrir o romance de Ivan (Renato Góes) com Raquel (Taís Araújo).

“Só porque é rica acha que tem tudo? Não é assim, meu amor! A vida é uma luta! Imagina pegar ônibus no meio da rua, ir trabalhar, ouvir grito de chefe que todo mundo aqui já aguentou? Aí ela acha que tudo é do jeito que ela quer! Não é assim, meu amor. A vida real é difícil”, afirmou Gil, com o carisma que conquistou no reality.

Sem papas na língua, ele completou: “Heleninha é uma mimada insuportável que não aceita um não. Eu hein! Não é fácil não, meu amor. Não é assim não!”. A postagem virou assunto nas redes, rendendo comentários como “Odete Roitman tem razão, uma mulher de 40 anos que não sabe ouvir não” e “Heleninha foi criada sem frustração, tudo a mãe resolve. Isso gera um adulto mimado”.

O vídeo de Gil do Vigor reacende o debate sobre como a novela vem retratando as diferenças sociais e emocionais de seus personagens, colocando Heleninha no centro de uma polêmica que vai além da ficção.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.