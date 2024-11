'Por isso eu falo, não existe lugar melhor do que a nossa terra, amo meu Brasil', disse Gil

Vivendo entre Brasil e Estados Unidos, onde cursa PhD, Gil do Vigor se pronunciou sobre a vitória de Donald Trump para a Presidência. O republicano venceu a democrata Kamala Harris e vai assumir a Casa Branca pela segunda vez, mesmo enfrentando processos criminais.

"É importante valorizarmos a democracia, ao contrário do que ele fez em 2020, quando alegou fraude na derrota para Biden. Já informou que vai ter a maior deportação de massas, que vai fechar fronteiras e sempre foi contra imigrante", disse o economista no Instagram após o anúncio.





O ex-BBB repercutiu a votação e afirmou ser interessante que nos quatro estados com a maior proporção de estrangeiros (Califórnia, Flórida, Nova York e Nova Jersey), Trump tenha vencido apenas da Flórida. "Que, inclusive, tem a maior proporção de brasileiros."





"Agora nos resta orar para que ele faça uma política justa e honesta para o mundo. Os Estados Unidos têm importância econômica e mundial para todos."





Uma das ações contra Trump na Justiça é a tentativa de tentar reverter a derrota na eleição de 2020. A outra é sobre a suposta posse ilegal de documentos sigilosos. Por último, há o processo que corre em Nova York envolvendo a atriz pornô Stormy Daniels, pelo qual ele já foi condenado, em maio deste ano.





Gil já foi barrado na imigração ao chegar ao aeroporto algumas vezes. Na segunda-feira (4), ele disse que se sentiu humilhado ao ser retido por algumas horas, assim como no início do ano.





"Seguimos firmes no propósito do PhD. Mas não é fácil ser humilhado. Por isso eu falo, não existe lugar melhor do que a nossa terra, amo meu Brasil."