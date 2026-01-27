Como a cotação do dólar influencia o preço do pãozinho ao azeite

A variação do dólar pode parecer distante, mas seu impacto chega diretamente à mesa do café da manhã e ao preparo do almoço. Mesmo produtos cultivados ou fabricados no Brasil, como o pão francês, têm seus preços influenciados pela moeda americana. Entender essa conexão é fundamental para planejar as finanças domésticas.

Nesta terça-feira (27/1), US$ 1 corresponde a R$ 5,21, em uma queda constante durante o último mês. A última vez em que a moeda teve esse valor foi em maio de 2024. Neste meio tempo, a moeda se manteve mais cara e chegou ao recorde histórico de R$ 6,20.

O trigo, principal ingrediente do pãozinho, ilustra bem essa dinâmica. Embora o Brasil seja um grande produtor agrícola, ainda precisa importar mais da metade do trigo que consome. As negociações desse grão no mercado internacional são feitas em dólar. Quando a moeda americana se valoriza frente ao real, o custo para os moinhos brasileiros comprarem a matéria-prima aumenta, mesmo que a qualidade seja a mesma.

Leia Mais

Esse custo maior é repassado em cascata. O moinho vende a farinha mais cara para as padarias, que, por sua vez, reajustam o preço do pão para o consumidor final. O resultado é um pão mais caro na prateleira, mesmo que todos os outros custos de produção permaneçam estáveis no país.

A mesma dinâmica pode ser sentida no bolso quando a valorização chega à moeda real. Em épocas em que o dólar fica mais barato, como nesta semana, o preço do produto chega menor para o consumidor final.

Quando o produto vem de fora

A relação é ainda mais direta com itens totalmente importados, como o azeite de oliva, o bacalhau e certos tipos de vinhos. Nesses casos, o preço que o importador paga na origem já é em moeda estrangeira. Ao chegar ao Brasil, o valor é convertido para o real, e a cotação do dia define o custo final.

Se o dólar sobe, o preço de importação em reais aumenta imediatamente. Esse reajuste é sentido rapidamente nas gôndolas dos supermercados. Por isso, em períodos de alta da moeda americana, é comum observar aumentos expressivos em toda a seção de produtos importados.

O impacto indireto no seu bolso

A influência do dólar não para nos ingredientes. A moeda afeta também os custos de produção e logística de quase tudo que consumimos. O preço dos combustíveis, por exemplo, está atrelado à cotação internacional do petróleo, que é negociado em dólar. Diesel mais caro significa frete mais caro para transportar qualquer mercadoria pelo país.

Até mesmo as embalagens podem sofrer o impacto. Muitos plásticos e outros materiais usados para embalar alimentos têm componentes derivados do petróleo ou outros insumos cotados em dólar. Esse aumento de custo industrial também acaba sendo repassado ao consumidor, influenciando o preço final de uma vasta gama de produtos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.