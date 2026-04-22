REDENÇÃO

Ana Paula fala sobre segunda chance no BBB 26

Em 2016, a jornalista participou do Big Brother Brasil pela primeira vez e era a favorita ao prêmio, mas acabou expulsa do programa por agressão

ISABELA FAGGIANI
IF
ISABELA FAGGIANI
Repórter
22/04/2026 11:12

Ana Paula Renault venceu o BBB 26 aos 44 anos, se tornando a pessoa mais velha a se tornar campeã do reality
Ana Paula Renault venceu o BBB 26, dez anos depois da primeira participação dela no reality crédito: TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campeã do BBB 26 (Globo) Ana Paula Renault saiu da casa diretamente para o 'Bate-Papo BBB' nas primeiras horas desta quarta-feira (22/4). Em conversa com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, a mineira falou sobre retornar para o reality.

Em 2016, a jornalista participou do Big Brother Brasil pela primeira vez e era a favorita ao prêmio, mas acabou expulsa do programa. Dez anos depois, ela levou a bolada para a casa após receber 75,94% dos votos.

 

Leia Mais


"Quando se poderia imaginar que uma expulsa de uma edição teria uma chance novamente? Eu estou com 44 anos. Eu sabia que era a minha última oportunidade e eu via que o elenco era sensacional", afirmou a vencedora.

Durante a entrevista, a jornalista também fez uma declaração para a sua torcida, dizendo que ela não seria nada sem os seus fãs e reconhecendo que eles foram incansáveis nas votações.

