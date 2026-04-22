Ana Paula fala sobre segunda chance no BBB 26
Em 2016, a jornalista participou do Big Brother Brasil pela primeira vez e era a favorita ao prêmio, mas acabou expulsa do programa por agressão
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campeã do BBB 26 (Globo) Ana Paula Renault saiu da casa diretamente para o 'Bate-Papo BBB' nas primeiras horas desta quarta-feira (22/4). Em conversa com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, a mineira falou sobre retornar para o reality.
bate papo completo da ana paula com gil do vigor e ceci linda pic.twitter.com/GzH5rrFLXq— lily lovato (@sooyaflwrr) April 22, 2026
Em 2016, a jornalista participou do Big Brother Brasil pela primeira vez e era a favorita ao prêmio, mas acabou expulsa do programa. Dez anos depois, ela levou a bolada para a casa após receber 75,94% dos votos.
"Quando se poderia imaginar que uma expulsa de uma edição teria uma chance novamente? Eu estou com 44 anos. Eu sabia que era a minha última oportunidade e eu via que o elenco era sensacional", afirmou a vencedora.
Durante a entrevista, a jornalista também fez uma declaração para a sua torcida, dizendo que ela não seria nada sem os seus fãs e reconhecendo que eles foram incansáveis nas votações.
