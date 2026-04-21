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LOOKS DE GALA

BBB 26: Veja os looks da final

Ex-participantes voltaram ao programa para o resultado do vencedor

Maria Dulce Miranda
  • Matheus e Henri Castelli
    Matheus e Henri Castelli Foto: Gshow
  • Babu Santana e Paulo Augusto
    Babu Santana e Paulo Augusto Foto: Gshow
  • Sarah Andrade e Brígido
    Sarah Andrade e Brígido Foto: Gabriel Trindade / Reprodução/Instagram
  • Paulo e Alberto Cowboy; Sarah Andrade, Brígido e Sol Vega
    Paulo e Alberto Cowboy; Sarah Andrade, Brígido e Sol Vega Foto: Instagram
  • Maxiane, Jonas e Edilson
    Maxiane, Jonas e Edilson Foto: Instagram
  • Marciele e Jornada
    Marciele e Jornada Foto: Gshow
  • Marcelo e Gabriela
    Marcelo e Gabriela Foto: Gshow
  • Solange Couto e Samira
    Solange Couto e Samira Foto: Gshow
  • Breno e Leandro Boneco
    Breno e Leandro Boneco Foto: Gshow
  • Aline Campos e Chaiany
    Aline Campos e Chaiany Foto: Gshow
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