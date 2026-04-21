LOOKS DE GALA
BBB 26: Veja os looks da final
Ex-participantes voltaram ao programa para o resultado do vencedor
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Matheus e Henri Castelli Foto: Gshow
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Babu Santana e Paulo Augusto Foto: Gshow
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Sarah Andrade e Brígido Foto: Gabriel Trindade / Reprodução/Instagram
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Paulo e Alberto Cowboy; Sarah Andrade, Brígido e Sol Vega Foto: Instagram
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Maxiane, Jonas e Edilson Foto: Instagram
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Marciele e Jornada Foto: Gshow
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Marcelo e Gabriela Foto: Gshow
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Solange Couto e Samira Foto: Gshow
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Breno e Leandro Boneco Foto: Gshow
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Aline Campos e Chaiany Foto: Gshow
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