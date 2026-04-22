'Extraordinária', diz Ana Paula sobre Solange Couto após final do BBB 26
Campeã da edição discursa contra o cancelamento após descobrir rejeição da atriz. Apesar da rivalidade, mineira exaltou jornada profissional da carioca
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vencedora do BBB 26 (Globo), Ana Paula Renault, reagiu às porcentagens de votações da edição durante o 'Bate-Papo BBB' com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro nas primeiras horas de quarta-feira (22/4) momentos após a final do reality.
Ana Paula já se posicionou CONTRA o cancelamento de Solange Couto. pic.twitter.com/5cEtMhJvVX— POPTime (@poptime) April 22, 2026
Ao ver a rejeição de Solange Couto, que foi eliminada com 94,17% dos votos, a jornalista se posicionou contra o cancelamento da atriz e afirmou que gostaria de conversar com ela fora da casa.
"Realmente ela [Solange] me falou coisas fortes, não dá pra negar, mas é uma mulher extraordinária, que tem uma jornada incrível, que é uma baita de uma atriz e que não faz sentido algum, nessa altura do campeonato, ter um cancelamento de Solange Couto, Dona Jura. Não é brinquedo, não!", exclamou.
Ana Paula ainda pontuou que o cancelamento dentro do reality show faz com que os participantes das próximas temporadas fiquem com medo de se entregar no programa.