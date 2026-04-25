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'FISCAIS DE LUTO'

Ana Paula defende irmã por ir à praia no Rio dias após a morte do pai

Campeã do BBB 26 ironizou quem cobrou postura de luto da irmã nas redes sociais; 'Fiscal de luto tem carteira de trabalho assinada?', escreveu

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CB
Cadu Bruno
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Cadu Bruno
Repórter
25/04/2026 10:53

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Ana Paula Renault defende irmã por ir à praia no Rio dias após a morte do pai
Ana Paula Renault e irmã que foi à praia e tomou cerveja ironizam quem criticou atitude crédito: Tupi

A campeã do BBB 26, Ana Paula Renault, entrou de cabeça na defesa da irmã nesta sexta-feira (24/4) depois que Cida Renault virou alvo de críticas nas redes por aparecer curtindo um dia de praia no Rio de Janeiro, dias após a morte do pai. A resposta da jornalista não deixou margem para dúvida.

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"O nome disso é consciência tranquila, né não @cidarenault?! Fiscal de luto tem carteira de trabalho assinada? Só pra saber se tá recolhendo imposto direitinho", escreveu Ana Paula em um comentário no Instagram da irmã, com emoji de palhaço no final.

O estopim foi um vídeo em que Cida aparece na praia, de óculos escuros e cerveja na mão, respondendo diretamente quem a julgava. "Agora eu sou blogueira mesmo, blogueira de vocês", disse ela no vídeo, antes de mandar o recado: "Se estão esperando chororô ou lavação de roupa suja, não será neste canal. Dito isso: faz o print".

Ana Paula Renault detona críticas à irmã por ir à praia após morte do pai. Foto: Reprodução / Instagram

Gerardo Henrique Machado Renault, pai das duas, morreu no dia 19 de abril, aos 96 anos, dois dias antes de Ana Paula vencer o reality. Ele estava internado desde o início da participação da jornalista no BBB 26. A Globo informou Ana Paula sobre a morte ainda durante o confinamento, e ela decidiu continuar até a final.

Nas redes, Cida já havia respondido aos que questionavam as decisões da família: "Não sabem da nossa vida, não sabem do contexto, não sabem de nada. São só opiniões vazias".

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