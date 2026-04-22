Assine
overlay
Início Cultura
BBB 26

Ana Paula revela ‘culpado’ por sua permanência no BBB 26 após morte do pai

Apresentadora destaca participação da campeã do BBB 26 e a morte do pai da jornalista

Publicidade
Carregando...
JJ
Joubert Júnior
Repórter
22/04/2026 14:07

compartilhe

SIGA
×
Ana Paula revela o ‘culpado’ por sua permanência no BBB 26 após morte do pai crédito: Tupi

Ana Paula Renault enfrenta a perda do pai, Gerardo Renault, que morreu aos 96 anos no último domingo (19/4). A vencedora do BBB 26 foi avisada sobre o falecimento enquanto estava confinada, mas optou por ficar no reality show até a grande final.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O ex-político ficou sob cuidados médicos em um hospital de Belo Horizonte (MG) até morrer. A decisão de Ana Paula de seguir no jogo foi um dos pontos centrais comentados pela jornalista após o encerramento da temporada.

 

Apoio de Tadeu Schmidt e enfrentamento do luto

Emocionada, ela explicou que a rotina intensa de compromissos pós-programa tem auxiliado a família neste momento difícil. "Estar aqui dessa forma, tendo uma agenda mais movimentada, acho que pode estar nos ajudando a enfrentar esse luto", desabafou Ana Paula.

A mineira também destacou o papel fundamental de Tadeu Schmidt no dia em que recebeu a notícia. O apresentador causou comoção ao compartilhar a própria dor pela perda do irmão, Oscar Schmidt, enquanto conversava com a participante.

A troca de experiências no confessionário foi fundamental para a permanência da jornalista na casa. "O Tadeu está vivendo um luto. Eu acho que foi muito importante ele me lembrar que ele estava sofrendo e estava ali", comentou ela sobre a empatia do comunicador.

O assunto ganhou destaque durante uma conversa com Ana Maria Braga, que exibiu registros da jornalista com seu pai. A apresentadora aproveitou o momento para recordar a primeira passagem da mineira pelo reality, no BBB 16, quando foi desclassificada por agressão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mesmo com o histórico conturbado em sua primeira edição, o foco atual permaneceu na relação com Gerardo e na força demonstrada por Ana Paula. A ex-sister ressaltou que não conseguia imaginar o luto antes de vivenciá-lo sob os holofotes.

Tópicos relacionados:

ana-paula-renault bbb-26 cultura reality-show tadeu-schmidt televisao tv-globo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay