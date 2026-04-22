Ana Paula revela ‘culpado’ por sua permanência no BBB 26 após morte do pai
Apresentadora destaca participação da campeã do BBB 26 e a morte do pai da jornalista
Ana Paula Renault enfrenta a perda do pai, Gerardo Renault, que morreu aos 96 anos no último domingo (19/4). A vencedora do BBB 26 foi avisada sobre o falecimento enquanto estava confinada, mas optou por ficar no reality show até a grande final.
O ex-político ficou sob cuidados médicos em um hospital de Belo Horizonte (MG) até morrer. A decisão de Ana Paula de seguir no jogo foi um dos pontos centrais comentados pela jornalista após o encerramento da temporada.
Apoio de Tadeu Schmidt e enfrentamento do luto
Emocionada, ela explicou que a rotina intensa de compromissos pós-programa tem auxiliado a família neste momento difícil. "Estar aqui dessa forma, tendo uma agenda mais movimentada, acho que pode estar nos ajudando a enfrentar esse luto", desabafou Ana Paula.
A mineira também destacou o papel fundamental de Tadeu Schmidt no dia em que recebeu a notícia. O apresentador causou comoção ao compartilhar a própria dor pela perda do irmão, Oscar Schmidt, enquanto conversava com a participante.
Tadeu: "Seu Gerardo, muito obrigado por nos confiar sua filha. Sua filha gabaritou o BBB, zerou o game, foi extraordinária em todos os quesitos! É por isso que eu digo: todo reality show deveria ter Ana Paula Renault! E que privilégio fazer parte do BBB em que Ana Paula é a pic.twitter.com/pdh1foz8C9— Central Reality (@centralreality) April 22, 2026
A troca de experiências no confessionário foi fundamental para a permanência da jornalista na casa. "O Tadeu está vivendo um luto. Eu acho que foi muito importante ele me lembrar que ele estava sofrendo e estava ali", comentou ela sobre a empatia do comunicador.
O assunto ganhou destaque durante uma conversa com Ana Maria Braga, que exibiu registros da jornalista com seu pai. A apresentadora aproveitou o momento para recordar a primeira passagem da mineira pelo reality, no BBB 16, quando foi desclassificada por agressão.
Mesmo com o histórico conturbado em sua primeira edição, o foco atual permaneceu na relação com Gerardo e na força demonstrada por Ana Paula. A ex-sister ressaltou que não conseguia imaginar o luto antes de vivenciá-lo sob os holofotes.