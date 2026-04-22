ASSUMIDOS

Casal do BBB 26 confirma romance fora da casa

Os ex-brothers Breno e Marcelo revelaram detalhes da relação que ganhou forma após confinamento e se beijaram no Mesacast

CP
Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
CP
Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
22/04/2026 11:27

Assumidos! Casal do BBB 26 confirma romance fora da casa e surpreende fãs
Assumidos! Casal do BBB 26 confirma romance fora da casa e surpreende fãs

Os ex-participantes do BBB 26 Breno e Marcelo confirmaram que o envolvimento iniciado no reality show continua firme do lado de fora. O casal, que demonstrou sintonia durante o confinamento, revelou a atual fase do relacionamento durante participação no Mesacast.

Relação sem rótulos e apoio mútuo

Embora estejam juntos, os dois evitam classificações formais para o romance. O biólogo Breno classificou o companheiro como um presente e afirmou que a parceria de jogo evoluiu, reforçando que "independente de rótulos, a gente está junto".

O médico Marcelo detalhou que eles estão vivendo essa experiência há cerca de dez dias. Ele pontuou que a dinâmica de um reality show acelera o surgimento de sentimentos profundos, onde "com uma semana já está amando a pessoa".

Durante o programa ao vivo, o clima de afeto ficou evidente com a troca de beijos entre os dois. Marcelo explicou que o momento agora é de descoberta, já que a realidade fora da casa mais vigiada do país exige uma adaptação diferente.

A amizade e a parceria construídas na televisão se tornaram a base para o que vivem hoje. O médico destacou o suporte emocional que recebe, afirmando que Breno é alguém que deseja manter por perto em sua trajetória pessoal.

Marcelo concluiu ressaltando que o contato entre eles é constante, especialmente para lidarem com as pressões pós-confinamento. "Quando estamos tristes, ligamos um para o outro", revelou o ex-brother ao falar sobre a rede de apoio que criaram.

 

Estado de Minas

