BBB 26: Veja quem ganhou apartamento, carros e fortunas

A vitória de Ana Paula Renault marcou o fim do BBB 26 nesta quarta-feira (21/4), coroando a disputa pelo prêmio de R$ 5,7 milhões. Ao longo da temporada, no entanto, o reality também foi marcado por reviravoltas no patrimônio dos confinados.

Uma regra rígida de permanência fez com que diversos participantes perdessem imóveis e carros de luxo conquistados em provas.

Exigência do Top 10 tirou prêmios de participantes

O regulamento exigia que os líderes alcançassem o grupo dos dez finalistas para assegurar a posse de apartamentos ganhos no programa. Alberto Cowboy sentiu o peso da norma ao ser eliminado em 29 de março, exatamente no paredão que definia o "Top 10" da edição.

Mesmo com o recorde de quatro lideranças, ele ficou apenas com itens menores, como kits de música e um videogame.

Jonas Sulzbach perdeu o direito a prêmios quando foi eliminado

Jonas Sulzbach também teve as conquistas anuladas por sair da casa em 25 de março, antes do prazo estipulado pela produção. Na saída, o participante brincou sobre ter "devolvido quase R$ 1 milhão" em premiações para a emissora.

Maxiane passou por situação similar ao ser eliminada no sexto paredão, perdendo o imóvel e saindo apenas com R$ 10 mil da dinâmica "Ganha-Ganha".

Já Jordana não chegou a ganhar a escritura de um imóvel, perdendo a disputa direta de sorte para Leandro Boneco durante a dinâmica de 50 dias. Como consolo por sua trajetória, ela garantiu um cruzeiro pelo Caribe e um saldo de aproximadamente R$ 60 mil em dinheiro.

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Samira comemora prêmio de R$ 100 mil. Foto: Reprodução

No grupo dos que saíram com as chaves na mão, Samira Sagr se destacou com um apartamento de R$ 270 mil e um carro elétrico Geely EX2 Max. Além do veículo de R$ 136 mil, a participante acumulou R$ 140 mil em espécie durante as atividades na casa.