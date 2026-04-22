Juliano Floss sobre luto de Ana Paula: 'Virou família'
Dançarino confortou a amiga dentro do confinamento. Catarinense conquistou o terceiro lugar no pódio do reality
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O dançarino Juliano Floss conversou com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro após ser consagrado o terceiro colocado do BBB 26 (Globo). No 'Bate-Papo BBB', o camarote relembrou o momento em que soube da morte do pai de Ana Paula Renault e confortou a sister.
Juliano falou um pouco como ele se sentiu diante de um momento triste para Ana Paula, e quanto ficou feliz que ela venceu. #BatePapoBBB #TeamFloss pic.twitter.com/KeQJptq3qx— JULIANO FLOSS (@julianofloss) April 22, 2026
Ceci Ribeiro elogiou a maturidade do brother e pontuou que ele lidou com o assunto de uma forma sensível, especial e delicada. O jovem comentou que não sabia se estava falando as coisas certas e afirmou que ficou feliz com a vitória da amiga.
"Foi muito difícil essa final porque a gente via ela sozinha, a gente pensava 'O que está acontecendo?' e eu falava pra ela: 'não sai' e eu não sabia se isso era o certo [...] Eu sentia a luta dela, e que bom que ela ganhou. Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas depois que você vê ela falando sobre o pai por 98 dias", declarou o brother.
Juliano recebeu 6,77% dos votos na final do programa, se consagrando no último lugar do pódio atrás de Milena Moreira (17,29%) e Ana Paula (75,94%), a vencedora da edição.