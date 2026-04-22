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BBB 26: como Ana Paula resgatou música de 20 anos atrás

Cena viral da sister ao som de "World Hold On" impulsionou hit de 2006 e reacendeu outros clássicos nas plataformas digitais

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
22/04/2026 13:37 - atualizado em 22/04/2026 13:51

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Ana Paula dançando ao som de 'World hold on' trouxe a música de volta aos charts
Ana Paula dançando ao som de 'World hold on' trouxe a música de volta aos charts crédito: TV Globo / reprodução

Ela é um fenômeno. Vencedora do BBB 26 com 75,94% dos votos, Ana Paula Renault foi assunto dentro e fora da casa. Até mesmo as músicas que a sister dançou na casa ficaram em alta. É o caso de “World hold on”, do DJ Bob Sinclar. 

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Durante uma festa, Ana Paula dançou sozinha enquanto outros participantes deixavam a pista, uma cena que rapidamente viralizou nas redes sociais. Foi o suficiente para que a música, lançada em 2006, voltasse aos rankings de streaming no Brasil, alcançando novas gerações e reacendendo o interesse pelo artista francês.

O impacto foi tão grande que o próprio Bob Sinclar reagiu ao momento. O DJ compartilhou o vídeo da participante em suas redes sociais e celebrou o carinho do público brasileiro. A repercussão culminou em uma participação especial no programa, com um recado enviado à sister durante uma das festas da reta final.

Mas o fenômeno não se limitou a um único hit. Outras músicas também ganharam nova força a partir da trajetória de Ana Paula no jogo. A canção “Rio 40 graus”, de Fernanda Abreu, voltou ao topo das execuções após uma performance marcante da participante em uma festa. A sister ainda pediu à produção do programa para tocar a música.

O impacto foi imediato nas redes sociais, com vídeos e comentários ampliando o alcance do momento. A própria cantora manifestou apoio público, ajudando a consolidar o retorno da faixa ao centro das atenções.

Outro episódio simbólico envolveu “Erva venenosa”, eternizada na voz de Rita Lee. A música embalou a volta de Ana Paula a uma festa após ela cumprir o desafio do Barrado no Baile e poder curtir a festa do líder da semana Alberto Cowboy, rival declarado da campeã no jogo. Ao som do hit da Rainha do Rock, Ana foi até Cowboy e provocou, chamando-o de frouxo. 

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