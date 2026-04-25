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Ex-BBB 26, Milena mira carreira na TV infantil e pode seguir passos de Xuxa

Conhecida como Tia Milena, a mineira que atuava como babá e recreadora infantil antes de ingressar no reality mira projetos infantis na televisão

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
25/04/2026 11:45

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Ex-BBB 26, Milena mira carreira na TV infantil e pode seguir passos de Xuxa
Ex-BBB 26, Milena ficou em segundo lugar no reality; ela ingressou via Casa de Vidro e era representante dos Pipocas crédito: Tupi

A passagem de Milena pelo BBB 26 pode abrir portas no mercado televisivo. Próxima de Ana Paula Renault, a ex-sister começa a ser apontada como candidata natural para projetos voltados ao público infantil.

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Conhecida como Tia Milena, a mineira construiu carreira organizando eventos recreativos, colônias de férias e atividades com crianças em sua cidade.

O envolvimento com o universo infantil começou cedo, e ela chegou a criar seu próprio negócio na área, o que pode funcionar como diferencial numa eventual transição para a televisão.

Programa infantil entra no radar após o BBB 26

A visibilidade conquistada no reality acendeu especulações sobre um possível formato televisivo próprio. A referência seria o modelo de programas que misturavam brincadeiras, música e interação direta com crianças, como os comandados por Xuxa ao longo das décadas anteriores.

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O comportamento de Milena durante o confinamento alimenta essas apostas. Ao longo do programa, ela chamou a atenção tanto pelo jeito acolhedor quanto pela personalidade intensa, dois traços que, segundo quem acompanhou sua trajetória, se encaixam bem com o entretenimento voltado ao público mais jovem.

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A experiência acumulada como recreadora é vista como o ponto de partida mais sólido para essa nova fase. A combinação entre carisma, espontaneidade e bagagem prática no trabalho com crianças é o argumento central para quem enxerga em Milena um nome promissor fora da casa.

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