Gil do Vigor foi marmita de casal do BBB? Descubra o que significa o termo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Recentemente, uma fofoca publicada no Portal Pop Mais sugeriu que o ex-BBB Gil do Vigor teria sido marmita dos também ex-participantes Breno e Marcelo. Nenhum dos três se pronunciou sobre o caso.

Mas isso foi o suficiente para que muita gente se perguntasse o que significa “marmita de casal”. A gíria é usada para descrever uma ou mais pessoas que participam de uma relação sexual com um casal. O termo é comum no universo de relacionamentos liberais, como o ménage à trois e o swing.

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Segundo Mayumi Sato, CMO do aplicativo de encontros casuais Ysos, a expressão já foi usada de forma pejorativa. No entanto, hoje as pessoas a utilizam de maneira positiva e bem-humorada, com solteiros se identificando dessa forma. “Falamos de compartilhar experiências, emoções e a intimidade de forma mais casual”, explica.

Como a prática funciona

Natália e Bruno são um casal que adota a prática e contam que o ménage a trois é constante na relação. “A gente repete muito a marmita, até matar a fome”, revela Natália. Para eles, a pessoa que participa deve entender que existe um casal e que ela chega para complementar.

A ideia é que todos se divirtam e se satisfaçam juntos, sem que o terceiro elemento receba mais ou menos atenção. “Não gostamos de gente que é invasiva ou que trata um ou outro como solteiro. Somos um casal e gostamos de ser vistos como tal”, afirma.

Usuário do Ysos há mais de três anos, Sr. Black já foi marmiteiro quando casado, mas hoje atua como marmita. Ele se relaciona com mulheres casadas enquanto os maridos, que se identificam como cuckolds, observam.

Ele busca casais que o atraem fisicamente e com quem estabelece uma boa conversa. “Muitos acreditam que apenas ser gostosa me agradaria, porém o que me agrada é mais que isso. Um bom beijo na boca, aquele lance olho no olho”, conta.

Dados sobre a 'marmitaria'

A prática está ligada principalmente à realização de fantasias e ao sexo, sem necessariamente envolver afeto ou se configurar como poliamor. No Ysos, aplicativo com mais de 2 milhões de usuários, 42% dos homens solteiros e 33% das mulheres solteiras desejam ser marmita de um casal.

Entre os casais, 60% buscam uma mulher como terceiro elemento, enquanto 40% preferem um homem.

Sr. Black afirma que, às vezes, cria laços de amizade com os casais, o que os torna encontros recorrentes. “O oposto também é verdade. Se tem um casal que não tenho afinidade, é uma vez para nunca mais”, diz. Ele reforça que a relação deve ser uma troca mútua e não gosta de casais que o tratam como se estivesse sempre à disposição.

Conselhos para iniciantes

Mayumi Sato aconselha a busca por aplicativos focados em ménage ou troca de casais, como o Ysos, para evitar constrangimentos e julgamentos. "Procurar no lugar certo é essencial para se conectar de um jeito mais livre e respeitoso”, aponta.

Sr. Black destaca a importância de manter a mente aberta, o respeito e o sigilo. Ele também dá outras dicas:

Frequente ambientes e eventos onde os casais estão.

Respeite o casal como uma unidade, conversando com ambos os parceiros para entender suas fantasias.

Permita que ambos falem abertamente sobre o que esperam do encontro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.