Tadeu Schmidt desabafa sobre cansaço após o BBB 26: 'O corpo cobrou'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O apresentador Tadeu Schmidt, 51, afirmou estar com cansaço acumulado após o fim do BBB 26 (Globo), encerrado na última terça-feira (21/4). Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, ele aparece deitado e diz que o corpo "cobrou" o ritmo intenso dos mais de cem dias de programa.





"Gente, impressionante como é o corpo da gente, né? Eu estou sentindo agora um cansaço que eu não senti em nenhum momento nesses mais de 100 dias de BBB", disse. Segundo o apresentador, mesmo após dormir por mais de sete horas depois da final, acordou exausto.

"Agora realmente não tenho mais nenhum compromisso com o Big. O corpo falou: acabou a batalha. Agora você vai descansar", afirmou. Em tom de brincadeira, ele comentou que pretende retomar os cochilos durante o dia e acrescentou: "Não lembro qual foi a última vez que eu fiz isso. Acho que a Aline ainda tava na casa", em referência a Aline Campos, primeira eliminada da edição, vencida por Ana Paula Renault. Milena Moreira terminou em segundo e Juliano Floss completou o pódio.

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A reta final do programa coincidiu com a morte de seu irmão, o jogador de basquete Oscar Schmidt. Apesar do luto, o apresentador manteve-se à frente da atração e comandou a edição exibida no dia da morte, na sexta-feira (18). "Oscar ia ficar muito bravo comigo se eu não viesse trabalhar hoje. Então eu tô aqui. Eu vou me recuperar! Estou aqui para dar o meu melhor. Essa é uma homenagem a você, irmão!", declarou Tadeu na ocasião.