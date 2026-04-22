Ex-BBB 26 fica fora da final e ataca mulher: 'Vá aprender o que é assédio'

Pedro Henrique Espíndola, ex-participante do BBB 26, ganhou destaque nas redes sociais na segunda-feira (20/4), mas não pelos motivos que gostaria: uma série de respostas agressivas em comentários do Instagram gerou repercussão justamente na véspera da final do BBB 26, que aconteceu nesta terça (21/4).

As trocas de mensagens começaram com uma pergunta de uma seguidora sobre a final do programa. Pedro respondeu com ofensas diretas, incluindo insinuações sexuais e comentários depreciativos sobre a internauta. A seguidora rebateu, ironizando o nível das respostas e associando a agressividade do ex-brother à sua ausência na festa dos finalistas.

Nos comentários, Pedro chegou a escrever para a seguidora: "Primeiro vá aprender a definição de assédio e importunação, depois venha querer discutir na internet". A internauta respondeu que "a educação passou longe, mas o desespero por atenção a gente vê daqui".

Um detalhe reforçou o contexto das provocações: Pedro foi o único integrante do elenco do BBB 26 a não participar do encerramento do programa, realizado na terça-feira (21/4). A final consagrou Ana Paula Renault como vencedora.

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O ex-participante havia deixado a casa por desistência ainda nas primeiras semanas, após um episódio com a participante Jordana. Ele foi acusado de importunação sexual e, no confessionário, disse ter "interpretado a situação de forma equivocada".