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FIM DO REALITY

BBB 26 termina com recorde histórico de 3 expulsões e 2 desistências

Também houve uma desclassificação por problemas de saúde, depois que Henri Castelli sofreu duas convulsões no confinamento

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Folhapress - Notícias
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22/04/2026 11:16

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Fotografia mostra o rosto do apresentador Tadeu Schmidt com semblante sério, em estúdio
BBB 26, comandado por Tadeu Schmidt, teve recorde de desistências e expulsões crédito: Globo/Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O BBB 26 (Globo) terminou com a vitória de Ana Paula Renault. Relembre os marcos históricos da temporada.

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A edição bateu o recorde de expulsões, somando 3 eliminações forçadas. Paulo Augusto empurrou Jonas ao tentar atender a um Big Fone, Sol Vega agarrou o braço de Ana Paula em uma discussão e Edilson Capetinha atingiu o rosto de Leandro Boneco em um bate-boca.

O reality teve duas desistências. Pedro desistiu por tentar beijar Jordana à força - se não tivesse desistido, a produção o expulsaria. Já Marcel desistiu após ser escolhido na Casa de Vidro Sudeste.

 

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Apesar disso, o número de desistências poderia ser maior. Ao longo da temporada, participantes como Alberto Cowboy, Edilson Capetinha, Juliano Floss e Leandro Boneco ameçaram deixar a casa.

Até uma questão de saúde motivou uma desclassificação. Henri Castelli precisou sair do programa após sofrer duas convulsões.

Pela primeira vez, o programa oficializou os Veteranos como grupo. Alguns ex-BBBs retornaram em outras edições, como Bambam no BBB 13 e Marcelo Dourado no BBB 10, mas não havia uma divisão na casa como agora - participantes divididos em Pipocas, Camarotes e Veteranos.

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O BBB 26 também glorificou Ana Paula Renault. A ex-BBB 16, que foi expulsa por dar tapas no rosto de Renan, venceu a competição. Ela era uma das favoritas em sua temporada original e conquistou o sonhado prêmio 10 anos depois de sua primeira participação.

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