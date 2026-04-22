Ana Maria confessa vontade de ‘dar uma surra’ em entrevista com Ana Paula
Ana Maria Braga revelou no Mais Você que se irritou com as atitudes de Ana Paula Renault no reality; veja entrevista
Ana Maria Braga admitiu, nesta quarta-feira (22/4), que chegou a querer "dar uma surra" em Ana Paula Renault durante o BBB 26. A declaração foi feita ao vivo no Mais Você, da TV Globo, durante conversa com a campeã do reality show.
A apresentadora relembrou momentos de tensão protagonizados por Ana Paula dentro da casa e não escondeu o impacto que as cenas causavam nela. "Tinha hora que eu tinha vontade de te bater mesmo. Falei no ar, quase apanhei do teu pessoal", disse Ana Maria, com bom humor. Ela destacou ainda a habilidade da jornalista com as palavras: "Você é inteligente, usa as palavras com maestria, e onde vai machucar."
Ana Maria entendeu a estratégia depois
Apesar da reação inicial, Ana Maria contou que levou tempo para compreender que a postura era calculada. "Depois fui entender que era um comportamento que era uma defesa sua para chegar onde chegou", afirmou. Ela também descreveu a sensação de assistir Ana Paula perseguir os adversários nos embates: "A pessoa tentava fugir e você parecia uma cobrinha."
Ana Paula confirmou o raciocínio por trás da tática. "Eu usava determinadas estratégias, e uma era irritar quem me irrita e expor o jogo das pessoas", explicou a campeã. Ela também falou sobre o risco que sentia nos confrontos, especialmente com Alberto Cowboy. "Eu sabia que era muito arriscado, duvidar não duvidei, mas eu tinha certeza de que era muito arriscado."
A vencedora do BBB 26 disse ainda ter percebido que muitos participantes entraram no programa se apresentando como pessoas de bom caráter, mas que a realidade era diferente. Sobre sua própria trajetória, resumiu: "A real estratégia foi ser quem a gente é. Eu me permiti ser mal vista, ser verdadeira, ser eu mesma, mostrar a mulher livre que eu sou num mundo que não gosta de mulheres livres."