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PREMIAÇÃO

William Bonner recebe 33 troféus no Troféu Imprensa e dá 'boa noite' no SBT

Jornalista se emocionou ao subir ao palco, relembrou Silvio Santos e dividiu reconhecimento com equipe do Jornal Nacional

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
27/04/2026 12:45

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William Bonner levou 33 estatuetas do Troféu Imprensa para casa
William Bonner levou 33 estatuetas do Troféu Imprensa para casa crédito: SBT

O jornalista William Bonner foi um dos grandes destaques da 56ª edição do Troféu Imprensa 2026, exibida nesse domingo (26/4). O ex-âncora do “Jornal Nacional” recebeu 33 estatuetas acumuladas ao longo da carreira. 

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A quantidade impressionou até os apresentadores. “É surreal”, comentou Patricia Abravanel. “Quero ver você botar no Fusca agora pra levar embora”, brincou Celso Portiolli.

Visivelmente emocionado, Bonner destacou a importância do prêmio e relembrou Silvio Santos (1930-2024), responsável por popularizar a premiação na televisão brasileira. “O Troféu Imprensa faz a gente se lembrar do seu pai, celebrando esse momento, valorizando os talentos aqui premiados. É óbvio que eu estou extremamente emocionado, mas eu vou me controlar”, disse a Patrícia, encerrando a participação com o tradicional “boa noite”, que marcou décadas da carreira do jornalista. 

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Reconhecimento a uma trajetória no telejornalismo

Bonner recebeu os troféus referentes aos 29 anos em que esteve à frente do principal telejornal do país. Esta foi a primeira vez que a TV Globo liberou grandes nomes para participarem da premiação do SBT, o que possibilitou a entrega simbólica das estatuetas acumuladas ao longo dos anos.

Durante o discurso, o jornalista ressaltou que o reconhecimento vai além de sua atuação individual. “Posso falar em nome de uma equipe que tem um compromisso de sangue com a profissão, com o nosso país e com a nossa democracia. Essas pessoas devem estar muito orgulhosas”, afirmou.

Ele também fez questão de dividir o mérito com os bastidores da produção. “Esse prêmio é para todos. Um telejornal como esse é feito por centenas de profissionais em cada canto do país e também fora dele”, completou.

Ele ainda apontou que, após deixar a bancada do “Jornal nacional”, percebeu um aumento nas manifestações do público. “Notei que aumentaram as demonstrações de carinho publicamente. A partir do momento que não estou mais todas as noites em casa, bate uma nostalgia”, disse.

O jornalista também explicou os motivos que o levaram a deixar o comando do telejornal. Segundo ele, a decisão foi amadurecida ao longo de anos e influenciada por questões pessoais, como a mudança dos filhos para o exterior.

“Virar um ‘avatar’ não é fácil e é cansativo. Tenho que marcar férias, há regras. Quando meus filhos foram morar fora, isso mudou a perspectiva das coisas”, afirmou.

Apesar da longa trajetória, Bonner garantiu que não sente saudade da bancada e destacou que saída também envolveu a preparação de sucessores para funções estratégicas dentro do jornalismo da emissora.

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O gesto foi valorizado como uma demonstração de respeito e maturidade, já que ele já foi casado com Ticiane. O casal, inclusive, tem uma filha, Rafaela, nascida em 21/7/2009. -Instagram
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César Tralli vai assumir a bancada do Jornal Nacional a partir de novembro, quando William Bonner deixará a apresentação após 29 anos. -João Cotta/Globo
César Tralli vai assumir a bancada do Jornal Nacional a partir de novembro, quando William Bonner deixará a apresentação após 29 anos. João Cotta/Globo
O gesto foi valorizado como uma demonstração de respeito e maturidade, já que ele já foi casado com Ticiane. O casal, inclusive, tem uma filha, Rafaela, nascida em 21/7/2009. -Instagram
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Durante a exibição do jornal no dia 1º de setembro, o jornalista explicou que a decisão foi motivada por razões pessoais e pelo desejo de uma rotina menos intensa.-Reprodução/Instagram
Durante a exibição do jornal no dia 1º de setembro, o jornalista explicou que a decisão foi motivada por razões pessoais e pelo desejo de uma rotina menos intensa. Reprodução/Instagram
César Tralli vai assumir a bancada do Jornal Nacional a partir de novembro, quando William Bonner deixará a apresentação após 29 anos. -João Cotta/Globo
César Tralli vai assumir a bancada do Jornal Nacional a partir de novembro, quando William Bonner deixará a apresentação após 29 anos. João Cotta/Globo
Seu novo destino profissional será o Globo Repórter, programa ao qual se juntará em 2026, ao lado de Sandra Annenberg.-Reprodução/TV Globo
Seu novo destino profissional será o Globo Repórter, programa ao qual se juntará em 2026, ao lado de Sandra Annenberg. Reprodução/TV Globo
Durante a exibição do jornal no dia 1º de setembro, o jornalista explicou que a decisão foi motivada por razões pessoais e pelo desejo de uma rotina menos intensa.-Reprodução/Instagram
Durante a exibição do jornal no dia 1º de setembro, o jornalista explicou que a decisão foi motivada por razões pessoais e pelo desejo de uma rotina menos intensa. Reprodução/Instagram
Conheça, então, a trajetória de César Tralli, novo âncora do Jornal Nacional, que esta na Globo desde os anos 90.-Reprodução/TV Globo
Conheça, então, a trajetória de César Tralli, novo âncora do Jornal Nacional, que esta na Globo desde os anos 90. Reprodução/TV Globo
Seu novo destino profissional será o Globo Repórter, programa ao qual se juntará em 2026, ao lado de Sandra Annenberg.-Reprodução/TV Globo
Seu novo destino profissional será o Globo Repórter, programa ao qual se juntará em 2026, ao lado de Sandra Annenberg. Reprodução/TV Globo
César Tralli nasceu em São Paulo, no dia 23 de dezembro de 1970, e se formou em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação Cásper Líbero e cursou mestrado em ciências sociais na PUC de São Paulo.-YouTube/TV Globo
César Tralli nasceu em São Paulo, no dia 23 de dezembro de 1970, e se formou em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação Cásper Líbero e cursou mestrado em ciências sociais na PUC de São Paulo. YouTube/TV Globo
Conheça, então, a trajetória de César Tralli, novo âncora do Jornal Nacional, que esta na Globo desde os anos 90.-Reprodução/TV Globo
Conheça, então, a trajetória de César Tralli, novo âncora do Jornal Nacional, que esta na Globo desde os anos 90. Reprodução/TV Globo
CÃ©sar Tralli nasceu em SÃ£o Paulo, no dia 23 de dezembro de 1970, e se formou em Jornalismo pela Faculdade de ComunicaÃ§Ã£o CÃ¡sper LÃ­bero e cursou mestrado em ciÃªncias sociais na PUC de SÃ£o Paulo.-YouTube/TV Globo
CÃ©sar Tralli nasceu em SÃ£o Paulo, no dia 23 de dezembro de 1970, e se formou em Jornalismo pela Faculdade de ComunicaÃ§Ã£o CÃ¡sper LÃ­bero e cursou mestrado em ciÃªncias sociais na PUC de SÃ£o Paulo. YouTube/TV Globo
Filho de mãe professora e pai que atuava em informática, frequentou escolas públicas e começou cedo sua paixão pela escrita.-Wikimedia Commons/Cesartralli
Filho de mãe professora e pai que atuava em informática, frequentou escolas públicas e começou cedo sua paixão pela escrita. Wikimedia Commons/Cesartralli
Sua carreira começou na Gazeta Esportiva e na rádio Jovem Pan, onde falava sobre o trânsito direto de um helicóptero.-Reprodução/TV Globo
Sua carreira começou na Gazeta Esportiva e na rádio Jovem Pan, onde falava sobre o trânsito direto de um helicóptero. Reprodução/TV Globo
Filho de mãe professora e pai que atuava em informática, frequentou escolas públicas e começou cedo sua paixão pela escrita.-Wikimedia Commons/Cesartralli
Filho de mãe professora e pai que atuava em informática, frequentou escolas públicas e começou cedo sua paixão pela escrita. Wikimedia Commons/Cesartralli
Sua carreira começou na Gazeta Esportiva e na rádio Jovem Pan, onde falava sobre o trânsito direto de um helicóptero.-Reprodução/TV Globo
Sua carreira começou na Gazeta Esportiva e na rádio Jovem Pan, onde falava sobre o trânsito direto de um helicóptero. Reprodução/TV Globo
Em 1991, começou na televisão como repórter do “Aqui Agora”, do SBT e, no ano seguinte, apresentou o programa “Flórida On Line” na TV Record.-Reprodução
Em 1991, começou na televisão como repórter do “Aqui Agora”, do SBT e, no ano seguinte, apresentou o programa “Flórida On Line” na TV Record. Reprodução
Em 1993, ingressou na Rede Globo. Dois anos depois, aos 24 anos, foi nomeado correspondente internacional em Londres, tornando-se o mais jovem da emissora na função.-Reprodução/TV Globo
Em 1993, ingressou na Rede Globo. Dois anos depois, aos 24 anos, foi nomeado correspondente internacional em Londres, tornando-se o mais jovem da emissora na função. Reprodução/TV Globo
Permaneceu lá por cinco anos, cobrindo eventos globais marcantes como o assassinato de Yitzhak Rabin, o acidente de Chernobyl, o terremoto na Turquia e a morte da princesa Diana.-Reprodução/TV Globo
Permaneceu lá por cinco anos, cobrindo eventos globais marcantes como o assassinato de Yitzhak Rabin, o acidente de Chernobyl, o terremoto na Turquia e a morte da princesa Diana. Reprodução/TV Globo
De volta ao Brasil no inÃ­cio dos anos 2000, Tralli atuou como repÃ³rter especial em coberturas importantes como os atentados de 11 de setembro de 2001, diversas Copas do Mundo e Jogos OlÃ­mpicos de Atenas 2004 e Pequim 2008.-ReproduÃ§Ã£o/Instagram
De volta ao Brasil no inÃ­cio dos anos 2000, Tralli atuou como repÃ³rter especial em coberturas importantes como os atentados de 11 de setembro de 2001, diversas Copas do Mundo e Jogos OlÃ­mpicos de Atenas 2004 e Pequim 2008. ReproduÃ§Ã£o/Instagram
Paralelamente, realizou investigações jornalísticas profundas e ganhou prêmios por coberturas nos casos da Máfia dos motoristas, acidente com avião da TAM e adulteração de combustíveis. -Reprodução/TV Globo
Paralelamente, realizou investigações jornalísticas profundas e ganhou prêmios por coberturas nos casos da Máfia dos motoristas, acidente com avião da TAM e adulteração de combustíveis. Reprodução/TV Globo
Em 2011, César Tralli assumiu a bancada do SPTV – 1ª Edição, onde fez sucesso por seu estilo dinâmico e interativo.-Zé Paulo Cardeal/Globo
Em 2011, César Tralli assumiu a bancada do SPTV – 1ª Edição, onde fez sucesso por seu estilo dinâmico e interativo. Zé Paulo Cardeal/Globo
Após dez anos como âncora titular, em 2021 foi chamado para apresentar o Jornal Hoje, substituindo Maju Coutinho.-Marcos Rosa/Globo
Após dez anos como âncora titular, em 2021 foi chamado para apresentar o Jornal Hoje, substituindo Maju Coutinho. Marcos Rosa/Globo
Ainda em 2020, passou a apresentar a Jornal GloboNews – Edição das 18h, substituindo Leilane Neubarth.-Divulgação/GloboNews
Ainda em 2020, passou a apresentar a Jornal GloboNews – Edição das 18h, substituindo Leilane Neubarth. Divulgação/GloboNews
Na esfera pessoal, César Tralli foi casado com Cássia Ávila, de 2006 a 2007, depois com a jornalista Flávia Freire, até 2013.-Ibstagram
Na esfera pessoal, César Tralli foi casado com Cássia Ávila, de 2006 a 2007, depois com a jornalista Flávia Freire, até 2013. Ibstagram
Permaneceu lá por cinco anos, cobrindo eventos globais marcantes como o assassinato de Yitzhak Rabin, o acidente de Chernobyl, o terremoto na Turquia e a morte da princesa Diana.-Reprodução/TV Globo
Permaneceu lá por cinco anos, cobrindo eventos globais marcantes como o assassinato de Yitzhak Rabin, o acidente de Chernobyl, o terremoto na Turquia e a morte da princesa Diana. Reprodução/TV Globo
Desde 2017, Tralli é casado com Ticiane Pinheiro, com quem teve uma filha, Manuella, nascida em julho de 2019.-Reprodução/Instagram
Desde 2017, Tralli é casado com Ticiane Pinheiro, com quem teve uma filha, Manuella, nascida em julho de 2019. Reprodução/Instagram
De volta ao Brasil no início dos anos 2000, Tralli atuou como repórter especial em coberturas importantes como os atentados de 11 de setembro de 2001, diversas Copas do Mundo e Jogos Olímpicos de Atenas 2004 e Pequim 2008.-Reprodução/Instagram
De volta ao Brasil no início dos anos 2000, Tralli atuou como repórter especial em coberturas importantes como os atentados de 11 de setembro de 2001, diversas Copas do Mundo e Jogos Olímpicos de Atenas 2004 e Pequim 2008. Reprodução/Instagram
Paralelamente, realizou investigações jornalísticas profundas e ganhou prêmios por coberturas nos casos da Máfia dos motoristas, acidente com avião da TAM e adulteração de combustíveis. -Reprodução/TV Globo
Paralelamente, realizou investigações jornalísticas profundas e ganhou prêmios por coberturas nos casos da Máfia dos motoristas, acidente com avião da TAM e adulteração de combustíveis. Reprodução/TV Globo
Em 2011, CÃ©sar Tralli assumiu a bancada do SPTV â?? 1Âª EdiÃ§Ã£o, onde fez sucesso por seu estilo dinÃ¢mico e interativo.-ZÃ© Paulo Cardeal/Globo
Em 2011, CÃ©sar Tralli assumiu a bancada do SPTV â?? 1Âª EdiÃ§Ã£o, onde fez sucesso por seu estilo dinÃ¢mico e interativo. ZÃ© Paulo Cardeal/Globo
Após dez anos como âncora titular, em 2021 foi chamado para apresentar o Jornal Hoje, substituindo Maju Coutinho.-Marcos Rosa/Globo
Após dez anos como âncora titular, em 2021 foi chamado para apresentar o Jornal Hoje, substituindo Maju Coutinho. Marcos Rosa/Globo
Ainda em 2020, passou a apresentar a Jornal GloboNews – Edição das 18h, substituindo Leilane Neubarth.-Divulgação/GloboNews
Ainda em 2020, passou a apresentar a Jornal GloboNews – Edição das 18h, substituindo Leilane Neubarth. Divulgação/GloboNews
Na esfera pessoal, César Tralli foi casado com Cássia Ávila, de 2006 a 2007, depois com a jornalista Flávia Freire, até 2013.-Ibstagram
Na esfera pessoal, César Tralli foi casado com Cássia Ávila, de 2006 a 2007, depois com a jornalista Flávia Freire, até 2013. Ibstagram
Desde 2017, Tralli é casado com Ticiane Pinheiro, com quem teve uma filha, Manuella, nascida em julho de 2019.-Reprodução/Instagram
Desde 2017, Tralli é casado com Ticiane Pinheiro, com quem teve uma filha, Manuella, nascida em julho de 2019. Reprodução/Instagram
Recentemente, o jornalista passou por duas tragédias pessoais marcantes: em 2020, sua irmã Gabriela faleceu por síndrome de Noonan, e em 2022, sua mãe, Edna Tralli, morreu em um acidente aéreo no interior de São Paulo-Reprodução/TV Globo
Recentemente, o jornalista passou por duas tragédias pessoais marcantes: em 2020, sua irmã Gabriela faleceu por síndrome de Noonan, e em 2022, sua mãe, Edna Tralli, morreu em um acidente aéreo no interior de São Paulo Reprodução/TV Globo
 

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