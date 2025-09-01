William Bonner deixa o 'JN' após 29 anos; Tralli assume bancada com Renata
Mudanças na Globo incluem ainda trocas no 'Jornal Hoje' e 'Hora 1'
A Globo anunciou nesta segunda-feira (1º) uma ampla reformulação em seu time de apresentadores de telejornais para 2026. As mudanças começam a entrar em vigor em 3 de novembro.
A principal novidade é a saída de William Bonner da bancada do "Jornal Nacional" e do cargo de editor-chefe do telejornal. Depois 29 anos como âncora – e 26 como editor-chefe –, ele passará a comandar o "Globo Repórter", ao lado de Sandra Annenberg. O objetivo da saída do "JN", de acordo com ele, é reduzir a carga de trabalho e dedicar mais tempo à família e a interesses pessoais.
“É uma honra e um sonho antigo integrar a equipe do programa, no qual nunca atuei em 39 anos de Globo”, afirmou Bonner ao jornal O Globo e ao portal G1.
No "Jornal Nacional", César Tralli e Renata Vasconcellos serão os âncoras. Roberto Kovalick vai para apresentação do "Jornal Hoje" e Tiago Scheuer o substituirá no "Hora 1".
A chefia de redação também terá novidades. Cristiana Sousa Cruz, atual editora-chefe adjunta e parceira de Bonner há seis anos, será promovida a editora-chefe do "Jornal Nacional".
De acordo com o diretor-geral de Jornalismo da Globo, Ricardo Villela, as mudanças fazem parte de um processo de renovação planejado e os próximos dois meses serão dedicados à transição, incluindo ajustes também na GNews.