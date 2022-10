Renata Vasconcellos chora no JN com homenagem a Susana Naspolini

Renata Vasconcellos e William Bonner no JN fazem homenagem a Susana Naspolini (foto: Reprodução/TV Globo)

Renata Vasconcellos e William Bonner se emocionaram no encerramento do "Jornal Nacional" desta terça-feira (25/10) após uma homenagem a Susana Naspolini. A notícia da morte da jornalista foi anunciada pouco antes do noticiário pela filha nas redes sociais, após uma luta contra o câncer na bacia.Ao fim do programa, a colega dasequer conseguiu se despedir, enquanto chorava. Bonner deixou um "até amanhã", emocionado.