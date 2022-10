Atriz morre durante tentativa de assalto no Rio de Janeiro

Eliane foi socorrida com vida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos (foto: Reprodução/Redes Sociais ) A atriz Eliane Lorett de Campos, de 58 anos, morreu após ser baleada em uma tentativa de assalto na Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (5/10). De acordo com a Polícia Militar, Eliane ainda foi socorrida com vida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.





O carro de Eliane ainda percorreu alguns metros até bater em um poste. O Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos. Eliane estava com uma amiga no carro que não ficou ferida. Os criminosos ainda não foram presos.

Eliane era atriz de teatro há mais de 20 anos e também professora aposentada. Ela esteve em cartaz em agosto no Rio com a peça Abajur lilás, texto do escritor Plínio Marcos.