Quina 5967: apostador acerta cinco números e ganha R$ 11 milhões

Quina 5967 premiou aposta feita no Rio de Janeiro com mais de R$ 11 milhões





Em uma eventual aplicação de renda fixa em um título de CDB, com correção líquida de 1% ao mês, o dono dos R$ 11,2 milhões veria a quantia chegar a R$ 12,6 milhões em um ano e a R$ 36,9 milhões em uma década.





Os números citados na matéria refletem o cenário atual e não representam qualquer recomendação de investimento. Rentabilidades futuras dependerão de decisões políticas e econômicas no país e no mundo.





Outros premiados





Segundo a Caixa, 117 jogadores cravaram quatro números na Quina 5967 e vão receber R$ 6.116,01. O banco também pagará R$ 75,18 a 9.064 acertadores de três dezenas e R$ 3,16 a 205.410 apostas na faixa de dois números.

Uma aposta do Rio de Janeiro acertou os cinco números da Quina 5967, sorteada nesta quarta-feira (5/10), no Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo. O ganhador marcou as dezenas 15 - 36 - 51 - 55 - 67 e receberá R$ 11.286.259,52.