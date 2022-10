Mega-Sena 2526 e outras loterias: confira os números sorteados (5/10)

Espaço Caixa Loterias da Sorte, em São Paulo (foto: Reprodução/Youtube Loterias Caixa)

Loterias desta quarta-feira (5/10)

A Caixa sorteia nesta quarta-feira (5/10) os concursos da Mega-Sena 2526 (R$ 4,2 milhões), Lotofácil 2631 (R$ 1,5 milhão), Quina 5967 (R$ 11,2 milhões), Lotomania 2374 (R$ 2,8 milhões) e Super Sete 304 (R$ 2,2 milhões).O evento acontece no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, e pode ser visto no vídeo abaixo. Oatualizará todos os resultados.O prêmio máximo sai para aquele que cravar seis números de 01 a 60.Confira as dezenas: 02 - 16 - 24 - 38 - 43 - 59O apostador precisa acertar 15 números de 01 a 25 para ficar com o prêmio máximo.Confira as dezenas:Ganha o prêmio aquele que cravar cinco dezenas de 01 a 80.Confira as dezenas: 15 - 36 - 51 - 55 - 67O jogador seleciona 50 números de 01 a 100 e torce para que 20 sejam sorteados.Confira as dezenas: 08 - 10 - 13 - 16 - 33 - 39 - 44 - 47 - 51 - 64 - 65 - 68 - 73 - 75 - 76 - 83 - 89 - 90 - 94 - 96O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas.1ª coluna: 32ª coluna: 73ª coluna: 94ª coluna: 15ª coluna: 26ª coluna: 67ª coluna: 1