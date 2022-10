Adolescente de 15 anos atira e fere três colegas em escola

Autor dos disparos estudava na mesma sala das vítimas (foto: Google Street View) Um adolescente de 15 anos atirou e feriu três colegas de classe na manhã desta quarta-feira (5/10). O atentado aconteceu na Escola Estadual Professora Carmosina Ferreira Gomes, no Bairro Sumaré, em Sobral (CE).





De acordo com a Santa Casa de Sobral, dois dos feridos foram atingidos na cabeça, e um deles está em estado grave. O outro foi baleado em uma das pernas.





Após atirar nos colegas, o adolescente, que estudava na mesma sala que as vítimas, foi embora para casa, onde foi encontrado por equipes do Raio (grupo especial da Polícia Militar do Ceará). A arma utilizada no crime também foi apreendida.

Bullying motivou crime

Segundo o comandante do Raio, o jovem afirmou aos policiais que sofria bullying na escola e que isso motivou o crime.





Este foi o segundo registro de atentado em escola cometido por um aluno num período de 10 dias.

Aluna morta em escola na Bahia









Segundo a Polícia Militar, o acusado pulou o muro da unidade de ensino e atacou a jovem com golpes de faca e disparos de arma. A vítima morreu no local e foi identificada como Geane da Silva de Brito.





Os militares informaram que, na tentativa de fuga, o suspeito foi atingido por um tiro que partiu de outra pessoa, ainda não identificada. O autor usava roupas pretas e óculos escuros.





Com o jovem foram encontrados um revólver calibre 38, duas armas brancas e aparentemente uma bomba caseira. O material apreendido foi apresentado na 11ª Coordenadoria Regional do Interior (Coorpin).





O atirador foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou a um hospital da região.