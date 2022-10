Padre Júlio Lancellotti recebe ameaça nas redes sociais: 'Vagabundo'

O padre é conhecido pelos seus trabalhos a favor dos direitos humanos, principalmente com pessoas em situação de rua (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O Padre Júlio Lancellotti postou em suas redes sociais uma ameaça que recebeu na tarde da última terça-feira (4/10). Na mensagem, que recebeu está escrito: “Padre vagabundo. Vamos passar por cima de você, seu safado”. Lancellotti é influenciador e ativista cristão dos direitos humanos e defensor de pessoas em situação de rua.



Há dois dias (3/10), o Padre também chegou a comentar a publicação de um ex-jogador de futebol, Fabrício Manini, em que ele disse que os apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) não deveriam ajudar quem passa fome no país.

A publicação foi feita após o anúncio do segundo turno para as eleições presidenciais. "Depois do resultado do primeiro turno das eleições, espero que todos os eleitores do Bolsonaro, assim como eu, quando encontrar alguém passando fome ou pedindo algum alimento, não ajude. Passe com o carro por cima da cabeça, pro país não ter mais despesas com esses vermes", declarou Manini no Instagram.

O padre comentou com pesar a declaração:

O que postou um cristão após o primeiro turno pic.twitter.com/Ikp6re440o %u2014 JULIO LANCELLOTTI (@pejulio) October 3, 2022

Como a publicação possui mensagem de ódio, a rede acabou excluindo o conteúdo.

