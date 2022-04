PM interrompe Via-Sacra para pedir documento ao padre Júlio Lancellotti

O sacerdote protestou contra a ação de policiais, que interromperam o tradicional ritual católico (foto: Reprodução/Instagram/@padrejulio.lancellotti)

Conhecido por sua defesa dos direitos humanos, o padre Júlio Lancellotti usou as redes sociais para denunciar o que considerou um ataque à liberdade religiosa, ocorrido na última sexta-feira (15/4). De acordo com o religioso, em plena Sexta-Feira Santa, data católica na qual se lembra a Paixão de Jesus Cristo, policiais militares interromperam a realização da Via-Sacra no centro de São Paulo e exigiram documentos de identificação aos participantes.