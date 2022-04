Mineiro é preso por injúria racial contra menina em praia de Cabo Frio

Uma menina de 10 anos foi vítima de injúria racial em Cabo Frio (RJ) na última quinta-feira (14/4). A criança estava tirando fotos vestida de sereia na Praia do Forte quando um homem passou e disse “nunca vi sereia preta, olha lá a sereia preta”. Ele foi preso em flagrante pela Guarda Municipal da cidade com apoio da Polícia Militar.

De acordo com informações divulgadas pelo portal "G1", o suspeito era um turista mineiro que foi liberado após pagar fiança de R$ 2 mil. Oprocurou a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para saber quais os próximos passos da investigação do caso, mas ainda não obteve resposta.