Padre Júlio Lancellotti vence prêmio 'Transforma Direitos Humanos' da MTV

Padre Júlio dedicou o prêmio aos atendidos por seus projetos sociais e pediu por justiça e direitos humanos (foto: Reprodução / Instagram)

O padre Júlio Lancellotti foi ovacionado ao receber o prêmio MTV MIAW, na noite dessa terça-feira (26/7). O religioso recebeu o troféu “Transforma Direitos Humanos”, devido ao seu trabalho com pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social, especialmente durante a pandemia.





Lancelotti dedicou o prêmio aos atendidos pelo seus projetos e fez um breve discurso para a plateia, que o aplaudiu calorosamente. “Lutemos pela verdade e pela justiça, na defesa dos direitos humanos. Contra a homofobia, o racismo, toda forma de discriminação e preconceito”, disse em um trecho do seu discurso.



Em outro momento, o padre afirmou: “Ofereço este prêmio e a minha vida pelos moradores em situação de rua, encarcerados, prostituídas e prostituídos, por todos os que lutam pela vida”. E concluiu o seu pronunciamento com o grito de “aporofobia, não!”. O termo significa repúdio, desprezo ou hostilidade para com as pessoas mais pobres ou desfavorecidas.





Nas redes sociais, o religioso foi sucinto e postou uma foto com o troféu e a legenda: “Gratidão”. Em outro post, apenas disse: “Grato pelo prêmio”.

Como assistir ao MTV MIAW

A quinta edição do prêmio MTV MIAW vai ao ar nesta quinta-feira (28/7), às 21h, na MTV, na Pluto TV e no TikTok. Ao todo, são 35 categorias, com eleitos por voto popular via site oficial, Twitter e Instagram.

A atração será comandada pela atriz Camila Queiroz e pelo cantor Xamã.