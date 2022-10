Morre a repórter da Globo Susana Naspolini, aos 49 anos

Susana Naspolini (foto: Repórter do RJ Móvel, da TV Globo Rio, morreu aos 49 anos.)









A profissional enfrentava sua quinta batalha contra o câncer. Desta vez, a doença se espalhou para diversos órgãos, sobretudo para o fígado. A repórter passou seus últimos dias internada em um hospital de São Paulo.





Ao comunicar a morte da mãe no Twitter, Julia, de 16 anos agradeceu ao apoio dos fãs que acompanharam a luta de Suzana contra os tumores.





“Oi, amigos, Julia aqui. É com o coração doendo que venho contar pra vocês que a mamãe não está mais com a gente. Ela lutou muito, nossa guerreira! Agradeço muito pelas orações, muito mesmo, muito obrigada, mas infelizmente não deu", postou a jovem.





Susana recebeu o diagnóstico de câncer na bacia em janeiro deste ano. Na época, ela falou sobre seu quadro de saúde nas redes sociais e disse que a doença não estava regredindo com o tratamento via oral. Ela, então, partiu para a quimioterapia intravenosa. O tumor, contudo, sofreu metástase e atingiu outros órgãos.





A principal marca da jornalista era a leveza e o bom humor com que conduzia o RJ Móvel. Sua maneira divertida de interagir com os moradores de comunidades diversas e, ao mesmo tempo, cobrar soluções do poder público para os problemas da população fez com que o quadro se mantivesse popular por mais de uma década.

