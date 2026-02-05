Bonner diz que hostilidade da extrema direita diminuiu após sair do JN

O jornalista William Bonner, ex-editor-chefe do Jornal Nacional, televisionado pela Globo, afirmou que a hostilidade que recebia de telespectadores da extrema direita que criticavam seu trabalho diminuíram depois de sua saída do programa.

Em evento promovido pela Globo, o ex-apresentador disse que sentiu como se tivesse falecido. Segundo ele, perfis que antes o criticavam duramente fizeram declarações gentis. “Fiquei surpreso”, afirmou.

Para Bonner, há um movimento de tranquilização do grupo em um momento de punição e prisão de pessoas envolvidas na tentativa de golpe de Estado. “Eu tenho a impressão de que os haters da extrema-direita envolvidos nisso, que pudessem querer me hostilizar, andam mais tranquilos. Eu não sei se eles me odeiam menos agora, eu acho que não é bem isso, mas eu acho que há um clima no país que não favorece muito esse tipo de demonstração pública”, afirmou.

Sete dos 29 réus condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por trama golpista cumprem as penas. Dentre eles está o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão na Papudinha. Também cumprem o período de detenção em regime fechado o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e os ex-ministros Walter Braga Netto, Anderson Torres e Paulo Sérgio Nogueira.

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno cumpre pena domiciliar. O ex-ajudante de ordens Mauro Cid cumpre pena de dois anos em regime aberto, e o ex-deputado Alexandre Ramagem (PL) está foragido nos Estados Unidos.

William Bonner deixou a bancada do maior telejornal do país depois de 29 anos no ar. Conforme anúncio feito em setembro de 2025, o jornalista passará a comandar o programa “Globo Repórter”, ao lado de Sandra Annenberg. Segundo ele, a escolha de deixar o JN se deu para reduzir a carga de trabalho e dedicar mais tempo à família e a interesses pessoais. O jornalista César Tralli passa a comandar o telejornal.