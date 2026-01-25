Cássio critica polarização e diz que extremismo atrapalha soluções para MG

O deputado estadual Cássio Soares (PSD-MG), líder do maior bloco governista na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), criticou o clima de polarização política no Legislativo mineiro e afirmou que disputas extremadas desviam o foco dos problemas reais do estado. A declaração foi feita durante entrevista ao EM Entrevista, deste domingo (22).

Ao comentar episódios de embates verbais e discussões acaloradas na tribuna, o parlamentar afirmou que o que mais o incomoda é a falta de respeito às opiniões divergentes. “O que me incomoda na polarização é o não respeito à opinião alheia. Então assim, e os exageros também.”

Segundo Soares, discursos extremistas muitas vezes são utilizados apenas para agradar uma plateia específica, sem contribuir para o debate público. “Quando você pega um político extremista, em alguns casos, sem conteúdo, ele vai apenas para o extremismo para poder jogar para uma plateia. Isso não contribui em nada para soluções que Minas Gerais precisa. Nós temos problemas reais hoje para ficar criando problemas fictícios.”

O deputado citou uma série de áreas que, segundo ele, deveriam ser prioridade no debate político.

“Nós temos hoje problema do servidor público que merece a sua recomposição salarial. Nós temos problema das estradas de Minas, que nós temos o estado com a maior malha viária do Brasil e que, infelizmente, as nossas estradas estão sendo recuperadas, mas não na velocidade que a gente gostaria. Nós temos problemas ainda com recursos para a saúde pública, para que o paciente que precisa do SUS tenha o melhor atendimento.”

Para o parlamentar, a insistência em pautas que reforçam a polarização apenas alimenta bolhas políticas e prejudica a busca por soluções concretas. “Então nós temos problemas demais para deixar de lado e resolver e discutir e debater questões que não vão agregar a nada, vão apenas servir para alimentar uma bolha e poder angariar votos dessa bolha. Então, isso sim me incomoda.”

Ainda assim, Soares defendeu o respeito ao debate democrático. “Agora, ainda assim, querem discutir questões que, para aquele momento, são relevantes, respeite o outro, né? Não significa que a sua opinião vale mais do que a do outro.”

O deputado concluiu destacando que a polarização compromete o funcionamento da Assembleia quando impede o avanço de pautas objetivas. “Nós vivemos numa democracia e é dessa forma que a gente tem que seguir. Mas, desde que isso não atrapalhe o andamento. Me incomoda a polarização, atrapalha quando a gente quer buscar soluções concretas para Minas Gerais.”