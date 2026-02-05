Coleção de carros de William Bonner ganha destaque em produção inédita
A série reúne ainda nomes como Reginaldo Leme e Emerson Fittipaldi. Alguns veículos que já pertenceram a Bonner, como um Ford Escort XR3 1986 e um VW Passat TS 1976, hoje fazem parte do acervo do museu Carde, em Campos do Jordão.Foto: Divulgação
Segundo o curador Luiz Goshima, os modelos chegaram ao local em excelente estado. “O mais interessante é que os carros já estavam em excelente estado quando chegaram até nós.”Foto: Divulgação
Recentemente, Bonner protagonizou um dos momentos mais comentados do “Upfront 2026”, evento da Globo realizado no dia 13/10/2025, em São Paulo.Foto: Reprodução de vídeo
Ao falar sobre o retorno da Fórmula 1 à emissora em 2026, o jornalista brincou com a perda de interesse do público durante o período em que a Band transmitiu a categoria: “Vocês sabem o que é Fórmula 1 ainda, né? Porque saiu da Globo e… né?”.Foto: Reprodução de vídeo
A fala, somada a outras de Fábio Porchat e Eduardo Sterblich, gerou incômodo entre profissionais da Band. Alguns, como Neto e Téo José, até deram suas respostas.Foto: Renato Pizzutto / Rede Globo
William Bonner, aliás, deixou a bancada do Jornal Nacional e passou a trabalhar no Globo Repórter. Quem entrou em seu lugar foi César Tralli, que faz parceria com Renata Vasconcellos, mantida na função.Foto: Instagram/@realwbonner
Nascido em 16 de novembro de 1963, em São Paulo, Bonner se formou em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.Foto: Reprodução/TV Brasil
Apesar de ter iniciado sua trajetória profissional como redator publicitário e locutor de rádio, foi na televisão que sua carreira decolou.Foto: Wikimedia Commons/TV Brasil
Em 1985, Bonner trabalhou na TV Bandeirantes como locutor e apresentador. Um ano depois, já foi convidado para ingressar na Rede Globo.Foto: Reprodução
Seu primeiro trabalho na emissora foi como apresentador e editor no telejornal local “SPTV”. Em 1988, ganhou projeção nacional ao apresentar o Fantástico. Em 1989, comandou o Jornal da Globo.Foto: Reprodução
Em 1996, Bonner teve a oportunidade de assumir a bancada do Jornal Nacional, o principal telejornal da Globo, ao lado de Lillian Witte Fibe.Foto: Divulgação/TV Globo
Em 1999, ele também se tornou o editor-chefe do noticiário, cargo que lhe deu grande influência na definição das pautas e no formato do JN.Foto: Reprodução/TV Globo
Em 2009, ele lançou o livro “Jornal Nacional: Modo de Fazer”, em homenagem aos 40 anos do telejornal.Foto: Divulgação/Zé Paulo Cardeal/TV Globo
A vida pessoal de Bonner também atraia atenção especialmente seu casamento e divórcio com Fátima Bernardes, com quem dividiu a bancada do JN por 13 anos. Juntos, tiveram trigêmeos. O casamento, que durou 26 anos, terminou em 2016.Foto: Divulgação/TV Globo
Em 2018, Bonner se casou novamente, dessa vez com a fisioterapeuta Natasha Dantas, com quem está junto até hoje.Foto: Instagram @natashadantasb
Ao longo de sua carreira, Bonner esteve à frente de coberturas históricas, como os atentados de 11 de setembro de 2001 e a morte de figuras importantes, como o Papa João Paulo II, em 2005.Foto: Reprodução/Instagram
Ao longo da carreira, Bonner recebeu diversos prêmios de jornalismo e comunicação, entre eles um “Prêmio Unesco” e um Emmy Internacional na categoria Notícia.Foto: Instagram/@realwbonner