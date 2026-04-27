Madonna e Sabrina Carpenter anunciam música em parceria

Madonna e Sabrina Carpenter anunciaram o single "Bring Your Love", que fará parte do disco "Confessions II". O anúncio foi feito em postagens nas redes sociais das artistas, nesta segunda-feira (27/4). A música será lançada na próxima quinta-feira (30/4), às 19h (horário de Brasília).

"Temos algo a dizer sobre isso", afirma o texto que acompanha a foto das duas cantoras, em preto e branco, sobreposta a um fundo vermelho e texto cor-de-rosa. O próximo trabalho da rainha do pop é uma continuação do álbum "Confessions on a Dance Floor".

Batizada de "Confessions II", a sequência para a coleção de hits de 2005 deve ser lançada no dia 3 de julho. Detalhes das faixas ainda são escassos, mas Madonna já divulgou a capa do disco, com fotografia do brasileiro Rafael Pavarotti.

Durante a apresentação de Carpenter no Coachella, o principal festival de música dos Estados Unidos, Madonna fez uma participação surpresa. A aparição ocorreu no segundo fim de semana do evento, após dias de rumores sobre a presença da artista.

Madonna falou ao público e relembrou sua primeira apresentação no festival, há 20 anos, quando levou ao palco o material de "Confessions on a Dance Floor". "Foi muito especial para mim e voltar agora, com o mesmo figurino, torna tudo ainda mais significativo", afirmou.

Madonna surgiu no palco enquanto Carpenter interpretava "Juno", momento em que a jovem cantora costuma interagir com convidados em sua turnê.

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As duas dividiram os vocais em "Vogue", clássico de 1990, e apresentaram ainda uma faixa inédita ligada ao próximo álbum da veterana.