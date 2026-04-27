Hayley Williams, do Paramore, anuncia show único de turnê solo no Brasil
A vocalista do Paramore se apresenta em São Paulo em 12 de novembro; saiba tudo sobre preços e a venda de ingressos para a apresentação
A turnê “The Hayley Williams show”, da cantora Hayley Williams, vocalista do Paramore, chegará ao Brasil para uma apresentação única. O show, realizado pela 30e, está marcado para 12 de novembro no Espaço Unimed, em São Paulo.
A pré-venda de ingressos para fãs começa em 4 de maio, às 10h. Já a venda para o público geral terá início em 6 de maio, às 10h, no site da Eventim. O cadastro para a pré-venda pode ser feito a partir desta segunda-feira (27/4).
A nova fase da turnê reunirá músicas dos três álbuns solo da cantora, além de surpresas. A artista viajou recentemente com a turnê de seu álbum “Ego death at a bachelorette party” (2025), indicado ao Grammy e ao Libera Awards. Todas as datas na América do Norte, no Reino Unido e na Europa esgotaram em segundos.
Hayley Williams é cantora, compositora e musicista, mais conhecida como vocalista da banda Paramore. Vencedora de três prêmios Grammy, a revista Billboard a classificou na 13ª posição da lista dos 50 maiores cantores de rock de todos os tempos. Artistas como Chappell Roan, Doechii e Billie Eilish a citam como fonte de inspiração.
Williams também colaborou em faixas como “Castles crumbling”, de Taylor Swift, que convidou o Paramore para abrir a turnê “The eras tour” nos Estados Unidos e na Europa.
Com o Paramore, Hayley Williams alcançou o sucesso com álbuns como “Riot!” (2007) e o homônimo “Paramore” (2013), que rendeu à banda o Grammy de “best rock song” por “Ain’t it fun”. O trabalho mais recente, “This is why” (2023), ganhou dois prêmios Grammy, tornando o Paramore a primeira banda com vocal feminino a vencer na categoria “best rock album”.
Em sua carreira solo, o álbum “Ego death at a bachelorette party” recebeu quatro indicações ao GRAMMY em 2025, incluindo “best alternative music album”.
Serviço
Data: 12 de novembro de 2026 (quinta-feira)
Local: Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo (SP)
Horário de abertura: 19h
Classificação etária: Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou responsável legal
Setores e preços:
Pista: R$ 282,50 (meia-entrada) | R$ 565 (inteira)
Pista premium: R$ 432,50 (meia-entrada) | R$ 865 (inteira)
Mezanino: R$ 472,50 (meia-entrada) | R$ 945 (inteira)
Camarote A: R$ 497,50 (meia-entrada) | R$ 995 (inteira)
Camarote B: R$ 497,50 (meia-entrada) | R$ 995 (inteira)
As vendas on-line ocorrem no site eventim.com.br/HayleyWilliams. A bilheteria oficial no Espaço Unimed funciona no dia 6 de maio. A partir de 7 de maio, as vendas ocorrem no Allianz Parque (Rua Palestra Itália, 200 – Portão A), de terça a sábado, das 10h às 17h.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.