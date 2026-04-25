Madonna divulga novo álbum com produtos exclusivos para o Grindr

No Instagram, Madonna revelou que está enfrentando dificuldades para levar à frente o filme sobre sua vida. A cantora contou ter ouvido de produtores e agentes que é necessário tornar a cinebiografia mais enxuta. Reprodução/Instagram

“Tudo em minha vida é desafiador”, desabafou a artista na legenda de foto com amigos e o namorado Akeem Morris, de 28 anos. Madonna demonstrou otimismo em terminar o filme: “Se você deseja muito algo na vida, o universo inteiro conspirará para ajudá-lo a conseguir”. Reprodução/Instagram

Madonna fez 66 anos em 16/8/2024. Ela é considerada uma das maiores artistas de todos os tempos e tem uma carreira repleta de sucessos e polêmicas. Atualmente, há quem a critique pelo jeito juvenil de ser comportar. A atriz Luana Piovani, por exemplo, disse que deixou de segui-la nas redes por achar que a cantora não consegue aceitar a idade. reprodução instagram

Em entrevista, Madonna já disse que recebe comentários do tipo: "Não sabe envelhecer", "Se veste como adolescente", "Não aceita a idade" e "Ridícula". Ela se queixa de discriminação. Reprodução redes sociais

Madonna já enfrentou críticas por exagerar no tratamento estético de rejuvenescimento. Ela apareceu com rosto inchado na cerimônia do Grammy e as redes sociais não perdoaram. Reprodução redes sociais

Depois, quando o efeito do inchaço passou, ela postou comentário irônico: "Olha como estou bonita", disse. Reprodução de redes sociais

Atrevida, polêmica, surpreendente, o fato é que Madonna tem uma legião de fãs. Veja fatos de sua vida desde a infância até o sucesso estrondoso que a tornou um ícone mundial. Reprodução instagram

Madonna Louise Veronica Ciccone nasceu em 16 de agosto de 1958 na cidade de Bay City, no estado americano de Michigan. Além de cantora, ela também é compositora, produtora musical, atriz, escritora, dançarina e empresária. Reprodução do site /imagesvisions.blogspot.com

Madonna tem cerca de R$ 5 bilhões de fortuna, 19 milhões de seguidores no Instagram e fama de "Rainha do Pop". O gênero é um dos mais ouvidos do mundo. O Rei do Pop é Michael Jackson. Eles tiveram um rápido romance em 1991. reprodução instagram

Madonna é filha de Madonna Louise Fortin, uma descendente de franco-canadenses. A filha tem o mesmo nome da mãe. Já o seu pai era Silvio Anthony Ciccone, um ítalo-americano. Twitter @Madonna

Em 1978, Madonna se mudou para Nova York, onde foi estudar mÃºsica e danÃ§a. Mais tarde ela revelaria que, no ano seguinte, foi abusada sexualmente. Twitter @Madonna

Ainda em 1979, foi convidada a se apresentar com um artista francês, em Paris. Voltou, e participou de alguns grupos musicais. Domínio público

Em 1982, ela fechou com a gravadora Sire e no ano seguinte lançou seu primeiro disco. Daí em diante, não parou mais. Twitter @Madonna

Dois anos mais tarde, lançou "Like a Virgin", uma das músicas de maior sucesso no mundo. O álbum é um dos mais vendidos da história: mais de 20 milhões de cópias. Mas incomodou muita gente, pois meninas de 5 ,6, 7 anos sabiam cantar a música, o que preocupou os pais. divulgação

Em 1990, durante um show no Canadá, Madonna quase foi presa por causa de sua performance da música "Like a Virgin". Na situação, ela simulou uma masturbação feminina. A cena foi transmitida ao vivo e rodou o mundo. Reprodução de vídeo YouTube/Madonna

O álbum "The Immaculate Collection", lançado em 1990, vendeu quase o dobro de "Like a Virgin". Reúne remixes de sucessos da cantora entre 1983 e 1990. divulgação

Em 1991, Madonna se envolveu em confusão com pessoas que trabalharam com ela. A cantora lançou o documentário "Na Cama com Madonna", revelando intimidades. O longa lhe rendeu processos de alguns dançarinos que tiveram as vidas expostas. divulgação

Muita gente não se lembra, mas Madonna também atuou como atriz. Ela esteve nas telas do cinema e da televisão. Participou de filmes como 'Sobrou pra Você', 'Destino Insólito' e 'Quem é Essa Garota?' Reprodução Evita

Em 1993, levou para o filme "Corpo em Evidência" seu gosto pela sensualidade. Interpretou Rebecca Carlson, que andava nua pela casa com as janelas abertas e é investigada como suspeita de um crime. Ela contracena com Willem Dafoe. divulgação

Em 2003, Madonna "causou" novamente, ao beijar na boca as cantoras Britney Spears e Christina Aguilera, no palco do Video Music Awards, o VMA. A apresentação foi em agosto daquele ano, em Nova York. O evento é da MTV, emissora de televisão, e premia os melhores clipes do ano anterior. Reprodução YouTube

Ao todo, Madonna tem 14 discos. O último deles é "Madame X", lançado em 2019. Ao todo, ela lançou 83 singles e outros 17 singles promocionais. Em toda a sua carreira, cansou de ver as suas músicas entre as mais tocadas. Instagram/@madonna