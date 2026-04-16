Madonna revisita clássico e anuncia sequência de ‘Confessions’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A rainha do pop está de volta ao centro da pista. Madonna anunciou o álbum “Confessions on a dance floor: part II”, continuação de um dos trabalhos mais marcantes da carreira. O lançamento está marcado para o próximo 3 de julho.

O disco novo revisita a estética e a sonoridade de “Confessions on a dance floor”, lançado originalmente em 2005 e responsável por redefinir a presença de Madonna nas pistas de dança. Com hits como “Hung up”, o projeto se tornou um fenômeno global e um dos trabalhos mais celebrados dos anos 2000.

A novidade foi revelada após um “apagão” nos perfis da artista nas redes sociais, estratégia que rapidamente mobilizou fãs e alimentou especulações sobre uma nova era. O anúncio confirma o primeiro álbum de inéditas da cantora em sete anos.

“Madame X”, lançado em 2019, trouxe uma abordagem experimental e singles como “Medellín”, “Dark ballet” e “God control”. Também foi nesse álbum que Madonna dividiu os vocais de “Faz gostoso” com Anitta.

Agora sob um novo contrato com a Warner Records, Madonna retoma a parceria com Stuart Price, responsável pela produção do disco original. A colaboração reforça a proposta de continuidade estética e sonora que marcou o sucesso anterior.

O álbum terá 12 faixas na versão padrão e 16 na edição deluxe. Como prévia, a cantora divulgou um trecho de “I feel so free”, faixa de abertura e carro-chefe do projeto, indicando um retorno às batidas eletrônicas e à atmosfera das pistas.

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