Madonna exibe visual mais natural e levanta debate sobre lifting facial

Madonna voltou a chamar atenção da mídia ao surgir com um visual mais natural e harmônico, bem diferente da aparência com “excesso de preenchimento”, o chamado overfilled, que exibiu em 2023. O contorno da mandíbula mais definido e o rosto com proporções equilibradas levantaram especulações sobre a adoção de técnicas modernas de lifting facial.







“Quando ocorre uma sucessão de intervenções, principalmente de preenchedores, isso acaba por distorcer traços originais do paciente, criando um aspecto que muitos consideram pouco natural. Hoje, porém, a cirurgia plástica busca mais do que simplesmente rejuvenescer ou alterar traços: o objetivo é preservar a identidade do paciente, respeitar suas proporções faciais e alcançar um resultado bonito, natural e elegante”, explica o cirurgião plástico Wellerson Mattioli, diretor da Clínica Moderna Sculpt e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

As suspeitas sobre o que a cantora teria feito giram em torno de um possível lifting facial ou lifting de pescoço. De acordo com Wellerson, cada rosto tem uma estrutura única, e a cirurgia plástica moderna tem como foco valorizar essa individualidade, e não apagá-la.

“Técnicas mais atuais, como o lifting facial, permitem tratar os sinais de envelhecimento com sutileza, preservando a expressividade e a autenticidade da face. A estética facial de hoje é baseada em equilíbrio: volumes bem distribuídos, contornos suaves e movimentos naturais. Não buscamos ‘mudar’ um rosto, mas sim restaurar sua vitalidade, respeitando a essência do paciente. A beleza está na harmonia e na naturalidade — e não na padronização ou nos excessos”, afirma.

Possíveis procedimentos

Além do lifting, Madonna pode ter recorrido à lipoenxertia, técnica que utiliza gordura retirada do próprio paciente para repor volumes perdidos com o tempo. Segundo o cirurgião, a combinação da lipoenxertia com o lifting de plano profundo ajuda a dar sustentação e firmeza à pele.

“Para melhorar o contorno facial e a linha da mandíbula, podemos associar o lifting de pescoço, que também evoluiu muito. Essa técnica trata todas as camadas da região, inclusive músculos e gordura profunda, o que garante um resultado mais uniforme e harmonioso. Assim, a mandíbula ganha mais definição e o rosto, mais equilíbrio”, explica o cirurgião, destacando que o procedimento é indicado para quem apresenta flacidez, rugas no pescoço e papada.

Segundo o especialista, casos de exagero, como o “excesso de preenchimento” que já marcou a aparência de muitas celebridades, tornaram-se cada vez mais raros e servem como alerta tanto para os profissionais quanto para os pacientes.

“A escolha do cirurgião, a compreensão dos limites da técnica e a clareza nos objetivos são fundamentais para um bom resultado. A cirurgia plástica é, antes de tudo, uma arte, e como toda arte, deve ser feita com sensibilidade, técnica e bom senso”, recomenda.





