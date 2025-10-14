Assine
overlay
Início Saúde
ESTÉTICA

Madonna exibe visual mais natural e levanta debate sobre lifting facial

Cirurgião explica como técnicas modernas, como o lifting de plano profundo e a lipoenxertia, permitem rejuvenescer sem perder a harmonia e a identidade facial

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
14/10/2025 16:00

compartilhe

SIGA
x
Shows - Madonna: A rainha do pop se apresentou para mais de 1,5 milhão de pessoas em maio, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e conquistou o topo na categoria
As suspeitas sobre o que a cantora teria feito giram em torno de um possível lifting facial crédito: reprodução instagram

Madonna voltou a chamar atenção da mídia ao surgir com um visual mais natural e harmônico, bem diferente da aparência com “excesso de preenchimento”, o chamado overfilled, que exibiu em 2023. O contorno da mandíbula mais definido e o rosto com proporções equilibradas levantaram especulações sobre a adoção de técnicas modernas de lifting facial


“Quando ocorre uma sucessão de intervenções, principalmente de preenchedores, isso acaba por distorcer traços originais do paciente, criando um aspecto que muitos consideram pouco natural. Hoje, porém, a cirurgia plástica busca mais do que simplesmente rejuvenescer ou alterar traços: o objetivo é preservar a identidade do paciente, respeitar suas proporções faciais e alcançar um resultado bonito, natural e elegante”, explica o cirurgião plástico Wellerson Mattioli, diretor da Clínica Moderna Sculpt e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).  

Leia Mais

As suspeitas sobre o que a cantora teria feito giram em torno de um possível lifting facial ou lifting de pescoço. De acordo com Wellerson, cada rosto tem uma estrutura única, e a cirurgia plástica moderna tem como foco valorizar essa individualidade, e não apagá-la. 

“Técnicas mais atuais, como o lifting facial, permitem tratar os sinais de envelhecimento com sutileza, preservando a expressividade e a autenticidade da face. A estética facial de hoje é baseada em equilíbrio: volumes bem distribuídos, contornos suaves e movimentos naturais. Não buscamos ‘mudar’ um rosto, mas sim restaurar sua vitalidade, respeitando a essência do paciente. A beleza está na harmonia e na naturalidade — e não na padronização ou nos excessos”, afirma.

Possíveis procedimentos

Além do lifting, Madonna pode ter recorrido à lipoenxertia, técnica que utiliza gordura retirada do próprio paciente para repor volumes perdidos com o tempo. Segundo o cirurgião, a combinação da lipoenxertia com o lifting de plano profundo ajuda a dar sustentação e firmeza à pele. 

“Para melhorar o contorno facial e a linha da mandíbula, podemos associar o lifting de pescoço, que também evoluiu muito. Essa técnica trata todas as camadas da região, inclusive músculos e gordura profunda, o que garante um resultado mais uniforme e harmonioso. Assim, a mandíbula ganha mais definição e o rosto, mais equilíbrio”, explica o cirurgião, destacando que o procedimento é indicado para quem apresenta flacidez, rugas no pescoço e papada. 

Segundo o especialista, casos de exagero, como o “excesso de preenchimento” que já marcou a aparência de muitas celebridades, tornaram-se cada vez mais raros e servem como alerta tanto para os profissionais quanto para os pacientes. 

“A escolha do cirurgião, a compreensão dos limites da técnica e a clareza nos objetivos são fundamentais para um bom resultado. A cirurgia plástica é, antes de tudo, uma arte, e como toda arte, deve ser feita com sensibilidade, técnica e bom senso”, recomenda. 



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 
 

Tópicos relacionados:

estetica lifting madonna procedimento-estetico saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay