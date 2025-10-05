Madonna defende a espiritualidade como chave para o sucesso

Madonna fez 67 anos em 16/8/2025. Ela é considerada uma das maiores artistas de todos os tempos e tem uma carreira repleta de sucessos e polêmicas. Atualmente, há quem a critique pelo jeito juvenil de ser comportar. A atriz Luana Piovani, por exemplo, disse que deixou de segui-la nas redes por achar que a cantora não consegue aceitar a idade. Foto: reprodução instagram