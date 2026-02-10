Madonna e seu Grillz: a joia dental que virou estilo

A joia dental, que recebe o nome de grillz, voltou a ganhar destaque após a cantora Madonna aparecer em um vídeo no Instagram usando uma peça personalizada. O acessório, avaliado em cerca de 50 mil dólares, teve sua produção à base de tecnologia 3D e combina ouro e diamantes em um encaixe preciso na arcada dentária. Assim, esse tipo de adorno tem chama atenção tanto pelo impacto visual quanto pelas dúvidas que levanta sobre uso, segurança e cuidados que exige.

Essa forma de adornar o sorriso não é exatamente nova, mas vem sendo ressignificada por celebridades da música, da moda e do entretenimento. No caso da Madonna, de 67 anos, a joia dental reforça uma imagem que se associa à experimentação estética e ao uso de elementos de luxo em detalhes do visual. Ao mesmo tempo, o exemplo desperta interesse em pessoas que avaliam aderir a essa tendência e querem entender melhor como funciona o processo.

A joia dental pode ser um pequeno ponto brilhante colado em um dente ou um acessório maior, como o grillz que cobre parcial ou totalmente a arcada – depositphotos.com / bodnarphoto



O que é joia dental e como funciona essa tendência?

A joia dental pode ser um pequeno ponto brilhante colado em um dente ou um acessório maior, como o grillz que cobre parcial ou totalmente a arcada. Portanto, no modelo semelhante ao que Madonna ostentou, a peça é removível, feita sob medida e com adaptação para encaixar sem folgas. Assim, evita o contato direto e permanente com o esmalte dentário. Ademais, a função é exclusivamente estética, sem finalidade clínica.

Em versões de luxo, a joia dental costuma ser confeccionada em metais nobres, como ouro ou platina, e pode receber pedras preciosas, entre elas diamantes, rubis e safiras. Ademais, o valor varia conforme o tipo de material, a complexidade do desenho e o nível de personalização. Peças com muitos detalhes de lapidação, cravação de pedras e ajustes de encaixe tendem a alcançar preços elevados, como o caso divulgado nas redes sociais da cantora.

Joia dental como a da Madonna: como se faz uma peça personalizada?

A produção de uma joia dental personalizada segue etapas específicas que envolvem tecnologia, design e odontologia estética. Assim, no caso de grillz de alto padrão, como o que Madonna utiliza, o processo costuma incluir:

Avaliação odontológica: o dentista verifica a saúde bucal, identifica cáries, inflamações ou problemas na gengiva e avalia se o uso da joia é indicado naquele momento. Moldagem ou escaneamento 3D: é feito um molde tradicional com massa de impressão ou um escaneamento digital da arcada. Esse passo garante que a peça tenha encaixe exato, sem apertar ou machucar. Desenho da joia: o design é desenvolvido em software, definindo formato, distribuição de pedras, tipo de metal e detalhes estéticos. Nessa fase se decide se a joia cobrirá todos os dentes anteriores, apenas alguns ou apenas uma parte deles. Impressão ou prototipagem em 3D: usa-se tecnologia 3D para criar um modelo da estrutura, que depois será fundida em metal nobre. Isso ajuda a corrigir imperfeições de encaixe antes da versão final. Acabamento e cravação: após a fundição, o joalheiro faz o polimento, ajusta detalhes e fixa os diamantes ou outras pedras. Em seguida, a peça é testada na boca do paciente, com eventuais microajustes.

Esse fluxo de trabalho permite que o grillz seja removível e reutilizável, seguindo um padrão semelhante ao de uma joia tradicional de alto valor. Porém, adaptada à anatomia bucal. O resultado busca unir estética, conforto e durabilidade da peça.

Quais cuidados são importantes ao usar joia dental?

Apesar do apelo visual, a utilização de joia dental exige cuidados básicos para reduzir riscos à saúde bucal. Profissionais da área costumam destacar alguns pontos de atenção, especialmente em peças removíveis como o grillz:

Higiene rigorosa: é preciso fazer a escovação dos dentes antes de colocar a joia e logo após retirá-la. A peça também precisa passar por higienização com produtos adequados, evitando acúmulo de placa bacteriana.

é preciso fazer a escovação dos dentes antes de colocar a joia e logo após retirá-la. A peça também precisa passar por higienização com produtos adequados, evitando acúmulo de placa bacteriana. Tempo de uso moderado: manter a joia por longos períodos, especialmente durante o sono, pode facilitar o acúmulo de resíduos. Muitos especialistas orientam limitar o uso a ocasiões específicas, como eventos e gravações.

manter a joia por longos períodos, especialmente durante o sono, pode facilitar o acúmulo de resíduos. Muitos especialistas orientam limitar o uso a ocasiões específicas, como eventos e gravações. Ajuste profissional: joias improvisadas, compradas sem medida ou adaptadas de forma caseira, aumentam o risco de machucar gengivas, provocar fraturas dentárias ou causar desconforto ao mastigar.

joias improvisadas, compradas sem medida ou adaptadas de forma caseira, aumentam o risco de machucar gengivas, provocar fraturas dentárias ou causar desconforto ao mastigar. Atenção a sinais de irritação: sangramento gengival, dor, mau hálito persistente ou manchas no esmalte podem indicar que algo está fora do ideal. Nesses casos, o acompanhamento com dentista é recomendado.

Outro ponto observado é a diferença entre joias fixas, coladas no dente, e acessórios removíveis como o grillz. Versões coladas exigem cuidado extra com a área ao redor da cola, enquanto as removíveis demandam disciplina na higiene e no armazenamento adequado, em estojos limpos e bem fechados.

A produção de uma joia dental personalizada segue etapas específicas que envolvem tecnologia, design e odontologia estética – Reprodução/Instagram

Como escolher e onde procurar uma joia dental de forma segura?

Quem se interessa em aderir ao estilo de joia dental inspirado em celebridades, como o de Madonna, tende a buscar referências visuais nas redes sociais. No entanto, especialistas indicam alguns critérios objetivos na hora de decidir:

Buscar um cirurgião-dentista com experiência em odontologia estética para a avaliação inicial.

com experiência em odontologia estética para a avaliação inicial. Verificar se o profissional trabalha em parceria com joalheiros ou laboratórios que utilizam metais e pedras certificados.

Perguntar sobre o tipo de encaixe, possibilidade de remoção e orientações claras de uso e limpeza.

Solicitar orçamento detalhado, incluindo eventuais ajustes futuros e manutenção da peça.

Para quem prefere apenas um toque discreto, modelos menores de joia aplicada em um único dente podem ser suficientes. Já quem busca um visual mais marcado, semelhante ao grillz de Madonna, tende a optar por estruturas maiores, cobrindo boa parte do sorriso. Em qualquer situação, o ponto central é que a decisão leve em conta não apenas o efeito estético, mas também a preservação da saúde bucal ao longo do tempo.