Roubo no Coachella: como furto de figurino fez Madonna bombar nas buscas

A aparição surpresa de Madonna no festival Coachella 2026, ao lado de Sabrina Carpenter, celebrou os 20 anos de sua icônica primeira apresentação no evento. No entanto, o que deveria ser apenas um momento de celebração ganhou um tom de mistério: peças-chave do figurino usado pela rainha do pop desapareceram após o show.

A notícia de que Madonna teve um de seus figurinos furtados de dentro do camarim durante o festival na Califórnia fez o nome da cantora dominar as tendências de busca nas últimas horas.

Segundo o Google Trends, que monitora as pesquisas no site, as buscas pelo nome da Rainha do Pop aumentaram 800% nesta quarta-feira (22/4).

Os dados mostram uma mudança drástica no comportamento do usuário: o interesse inicial pelo setlist e pela performance da artista foi rapidamente engolido pela curiosidade sobre o crime. Termos como "qual figurino da Madonna foi roubado", "Madonna roubo Coachella" e "valor da roupa" dispararam simultaneamente.

O episódio transformou a cobertura de entretenimento em um caso de polícia, com os fãs buscando detalhes sobre a falha de segurança em um dos festivais mais exclusivos do mundo e se a peça histórica já foi recuperada.

Peças históricas e recompensa

Após a performance no segundo fim de semana do festival, em 18 de abril, a equipe da cantora notou a falta de itens de grande valor sentimental e histórico. Entre as peças desaparecidas estão um corset roxo, um vestido e uma jaqueta Gucci vintage, exatamente o mesmo conjunto que Madonna vestiu em sua estreia no Coachella, em 2006. A artista recorreu às redes sociais para pedir ajuda aos fãs e ofereceu uma recompensa para quem encontrar ou devolver os itens.

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Furto ou extravio?

Ainda não está claro se as peças foram furtadas ou apenas extraviadas na movimentação dos bastidores do festival. Durante a apresentação, Madonna cantou clássicos como "Vogue" e "Like a Prayer", além de ter apresentado uma nova música de seu próximo álbum, "Confessions II". A performance com Sabrina Carpenter, que tinha apenas 7 anos quando a rainha do pop tocou no Coachella pela primeira vez, foi um dos pontos altos do evento, mas o desaparecimento do figurino histórico adicionou uma camada de preocupação à celebração.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.