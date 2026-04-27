'O morro dos ventos uivantes', com Margot Robbie, chega ao streaming

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A nova adaptação de "O morro dos ventos uivantes", filme da Warner Bros. Pictures, estreia globalmente no streaming nesta sexta-feira (1º/5), exclusivamente na HBO Max. A produção também será exibida no canal HBO no sábado (2/5), às 21h.

Junto com a versão original, uma edição em língua de sinais americana (LSA) será lançada no mesmo dia na plataforma. A versão é interpretada pelos dubladores de ASL Leila Hanaumi e Giovanni Maucere, com direção de Justin Jackerson.

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O filme se torna o primeiro título de romance disponível para streaming em ASL na HBO Max com dois dubladores.

A produção é descrita como uma interpretação ousada e original de uma das maiores histórias de amor de todos os tempos. O longa é estrelado por Margot Robbie como Cathy e Jacob Elordi como Heathcliff.

A trama acompanha a paixão proibida entre os protagonistas, que evolui de romântica para intoxicante em um conto épico de amor e loucura. O elenco conta ainda com Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes e Ewan Mitchell.

"O morro dos ventos uivantes" tem direção de Emerald Fennell, que também assina o roteiro baseado no romance de Emily Brontë. Fennell atua como produtora ao lado de Josey McNamara e Robbie, com produção executiva de Tom Ackerley e Sara Desmond.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.