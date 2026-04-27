'O morro dos ventos uivantes', com Margot Robbie, chega ao streaming
Nova adaptação do clássico com Jacob Elordi estreia em breve e terá uma versão pioneira em língua de sinais americana na HBO Max
compartilheSIGA
A nova adaptação de "O morro dos ventos uivantes", filme da Warner Bros. Pictures, estreia globalmente no streaming nesta sexta-feira (1º/5), exclusivamente na HBO Max. A produção também será exibida no canal HBO no sábado (2/5), às 21h.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Junto com a versão original, uma edição em língua de sinais americana (LSA) será lançada no mesmo dia na plataforma. A versão é interpretada pelos dubladores de ASL Leila Hanaumi e Giovanni Maucere, com direção de Justin Jackerson.
Leia Mais
-
'O morro dos ventos uivantes' lidera bilheteria com campanha controversa
-
“O Morro dos Ventos Uivantes”: história, polêmicas e adaptações do clássico
-
'O morro dos ventos uivantes' vira delírio erótico em nova versão
O filme se torna o primeiro título de romance disponível para streaming em ASL na HBO Max com dois dubladores.
A produção é descrita como uma interpretação ousada e original de uma das maiores histórias de amor de todos os tempos. O longa é estrelado por Margot Robbie como Cathy e Jacob Elordi como Heathcliff.
A trama acompanha a paixão proibida entre os protagonistas, que evolui de romântica para intoxicante em um conto épico de amor e loucura. O elenco conta ainda com Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes e Ewan Mitchell.
"O morro dos ventos uivantes" tem direção de Emerald Fennell, que também assina o roteiro baseado no romance de Emily Brontë. Fennell atua como produtora ao lado de Josey McNamara e Robbie, com produção executiva de Tom Ackerley e Sara Desmond.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.