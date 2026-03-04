“O Morro dos Ventos Uivantes”: história, polêmicas e adaptações do clássico

O livro gerou controvérsia por retratar crueldade mental e física, incluindo diferentes formas de violência, além de desafiar valores da moral vitoriana, da religião e do sistema de classes. Entretanto, a história inspirou diversas adaptações para o cinema e a televisão ao longo das décadas. Entre as mais conhecidas estão o filme de 1939, a versão de 1992, a minissérie de 2009 e a adaptação de 2011.Foto: Divulgação
A adaptação de 1939 foi a primeira grande versão hollywoodiana do livro. Dirigido por William Wyler, o filme trouxe Merle Oberon como Catherine e Laurence Olivier como Heathcliff e adaptou apenas a primeira parte do romance. O longa recebeu oito indicações ao Oscar de 1940 e venceu na categoria de Melhor Direção de Fotografia em Preto e Branco, pelo trabalho de Gregg Toland.Foto: Divulgação
A versão de 1992, dirigida por Peter Kosminsky, foi estrelada por Juliette Binoche no papel de Catherine e marcou a estreia de Ralph Fiennes no cinema como Heathcliff. Diferentemente do filme de 1939, essa adaptação também contempla a segunda parte do romance, incluindo a trajetória dos filhos da primeira geração.Foto: Divulgação
O romance também foi adaptado para a televisão, e uma das versões mais conhecidas é a minissérie exibida pela ITV em 2009. Dividida em duas partes, a produção teve direção de Coky Giedroyc e foi estrelada por Tom Hardy como Heathcliff e Charlotte Riley como Cathy Earnshaw. Com maior duração, a minissérie desenvolve tanto a primeira quanto a segunda parte da história.Foto: Divulgação
Em 2011, “O Morro dos Ventos Uivantes” ganhou uma nova adaptação dirigida por Andrea Arnold, vencedora do Oscar de Melhor Curta-Metragem em Live-Action por “Wasp”. Kaya Scodelario interpretou Cathy, enquanto James Howson assumiu o papel de Heathcliff. O filme recebeu o prêmio Osella de Melhor Direção de Fotografia no Festival de Veneza.Foto: Divulgação
Curiosidade: Bella Swan, da saga “Crepúsculo” declarou que “Morro dos Ventos Uivantes” era seu livro favorito e, ao longo dos livros, ela fez diversas referências ao romance. Com o sucesso de “Crepúsculo”, a procura pelo clássicou aumentou. A editora HarperCollins, inclusive, lançou uma edição com uma capa que fazia referência à saga. No Brasil, uma das edições chegou a trazer um selo promocional com a frase: “o livro favorito de Bella e Edward – Crepúsculo”.”Foto: Divulgação