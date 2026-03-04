“O Morro dos Ventos Uivantes”: história, polêmicas e adaptações do clássico

Nas redes sociais, parte do público acusou o filme de distorcer a essência da obra original e o principal foco das críticas foi o tom do material promocional, que, segundo os comentários, não representa com fidelidade a tensão emocional e psicológica que marca o romance. A diretora, por sua vez, defendeu o longa e afirmou que o título estilizado entre aspas já mostra que sua intenção nunca foi realizar uma adaptação tradicional, mas sim apresentar uma releitura autoral.