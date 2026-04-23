Virginia Fonseca relata nova crise de alopecia areata e inicia tratamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Virginia Fonseca, 27, afirmou nas redes sociais que voltou a apresentar um quadro de alopecia areata. Segundo ela, a condição já havia surgido anteriormente, quando identificou três falhas no couro cabeludo, tratadas à época.

"De novo apareceu uma alopecia em mim. Na época do início da Wepink surgiram três, tratei e ficou tudo certo. Agora vou tratar mais uma vez e vai dar tudo certo também", disse. A empresária, que anunciou a entrada no setor fitness com a criação da rede de academias WeGym,afirmou que procurou atendimento médico na noite de quarta-feira (22) para iniciar o tratamento.

Em publicação nas redes, o médico Alessandro Alarcão explicou que a alopecia areata exige investigação detalhada. Segundo ele, fatores como estresse estão frequentemente associados ao surgimento do quadro, que pode ter diferentes manifestações.

De acordo com o especialista, o tratamento precoce é fundamental. A doença pode variar de pequenas falhas localizadas até formas mais extensas, como a alopecia universal. "Há tratamentos que reduzem a ação dos anticorpos que atacam os folículos capilares, permitindo o crescimento dos fios", afirmou.

A alopecia areata é uma doença inflamatória autoimune que causa a queda de cabelos e pelos, resultando em falhas circulares ou ovais, geralmente no couro cabeludo, mas pode afetar barba e corpo. O sistema imunológico ataca os folículos capilares, não sendo contagiosa. A causa envolve predisposição genética e gatilhos, como estresse

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda segundo o médico, o caso de Virginia é considerado leve, caracterizado por uma pequena área de falha, muitas vezes identificada durante cuidados rotineiros com o cabelo.