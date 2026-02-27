Pai de melhor amiga de Virginia é preso por tráfico de drogas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O pai da influenciadora Duda Freire, uma das melhores amigas de Virginia Fonseca, foi preso na quinta-feira (26/2), em Goiânia (GO). Dyogo Hilario Tocafundo foi condenado por tráfico de drogas, estava com mandado de prisão em aberto e era considerado foragido da Justiça.

Segundo a Polícia Militar, ele é acusado de chefiar um esquema de “delivery” de entorpecentes em bairros nobres da capital goiana. Contra Dyogo havia condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, além de mandado por associação criminosa. As autoridades também apontam que ele é membro de uma facção do Rio de Janeiro.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), a condenação está relacionada a um caso ocorrido em abril de 2023. À época, policiais relataram ter monitorado Dyogo saindo de um restaurante do qual é sócio indo diversas vezes até uma motocicleta e, posteriormente, seguindo até sua residência. Segundo os depoimentos anexados ao processo, ele teria deixado o prédio rapidamente e realizado uma entrega a um usuário de drogas.

Na ocasião, a polícia abordou o empresário e encontrou cerca de R$ 3,5 mil em dinheiro e uma porção de cocaína. Em seguida, os agentes foram até a residência dele, onde teriam localizado mais entorpecentes. A investigação concluiu que a conduta caracterizava tráfico.

Inicialmente, Dyogo foi absolvido sob o entendimento de que o monitoramento não apresentava elementos suficientes para comprovar o crime e que haveria questionamentos sobre a legalidade da busca no imóvel. No entanto, após recurso do Ministério Público de Goiás (MP-GO), a decisão foi reformada. O relator considerou que havia “fundadas razões” para a abordagem e validou as provas obtidas. A pena foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, além de 583 dias-multa.

O tenente Valter José de Almeida afirmou ao g1 que Dyogo participaria da venda de drogas desde 2008 e que estava escondido no Rio de Janeiro. O mandado de prisão estava em aberto desde julho do ano passado, e ele foi localizado após informações encaminhadas à Agência Local de Inteligência.

Até o momento, nem Duda Freire nem Dyogo se pronunciaram publicamente sobre a prisão.

Após a detenção do pai, Duda não embarcou para Madri, na Espanha, onde Virginia Fonseca cumpre compromissos. As duas fizeram diversas viagens juntas no último ano.

As últimas publicações da influenciadora foram feitas em casa. Em vídeos, ela afirmou que estava “resolvendo coisas pelo celular” e que enfrenta um quadro de gripe. A postagem mais recente teve os comentários limitados.

Duda Freire, que soma quase 3 milhões de seguidores nas redes sociais, é modelo e costuma aparecer ao lado de Virginia em viagens internacionais e eventos. Neste ano, assim como a amiga, desfilou pela Acadêmicos do Grande Rio no Carnaval do Rio de Janeiro.