Após 11 dias foragido, ex de Isabeli Fontana é preso por tráfico

O ex-modelo internacional Álvaro Jacomossi foi preso preventivamente no último sábado (21/2), em Florianópolis (SC), após 11 dias foragido. Ele é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, incluindo a venda de entorpecentes em festas de alto padrão na capital catarinense. Jacomossi foi casado com a modelo Isabeli Fontana entre 2001 e 2004. Os dois são pais de Zion, nascido em 2003.
Segundo a Polícia Civil, Jacomossi vinha sendo monitorado desde as primeiras horas do dia e foi detido na região da Barra da Lagoa, onde estava com a companheira. Ainda de acordo com os investigadores, ele tentou resistir à prisão, mas foi contido e conduzido à unidade policial, permanecendo à disposição da Justiça.
A prisão ocorre após uma operação deflagrada no dia 10 de fevereiro, quando o ex-modelo foi alvo de três mandados de busca e apreensão. Na ocasião, ao perceber a chegada dos agentes, ele pulou a janela de uma pousada na Praia da Joaquina e fugiu para uma área de mata, conseguindo escapar.
Durante a ação, coordenada pela Delegacia de Combate às Drogas (DECOD) do Departamento de Investigação Criminal de Florianópolis, os policiais afirmaram ter encontrado haxixe, cocaína, uma arma de fogo sem registro equipada com carregador alongado, munições e quantidades fracionadas de droga que estariam prontas para a venda. O celular de Jacomossi também foi apreendido.
Outra prisão
Esta não é a primeira vez que o nome de Jacomossi aparece em ocorrências policiais. Em 2012, ele foi detido no Rio de Janeiro sob acusação de disparar tiros a esmo em um condomínio na Praia da Joatinga.
Na época, por meio de sua assessoria, o então modelo afirmou que utilizou uma arma de chumbinho para comemorar o nascimento do filho. À imprensa, declarou que chegou da maternidade “ainda em estado de euforia” e que teria dado “dois tiros para o alto em um lugar ermo e sem qualquer perigo”. Ele negou que houvesse discussão e disse que a arma não era de fogo.
“Confesso que estava eufórico e agi de forma imatura, mesmo se tratando de uma arma de chumbinho, mas não imaginei tamanha repercussão”, afirmou à época.
Segundo a polícia, ele discutiu com a esposa antes dos disparos. O síndico acionou a PM após ouvir os tiros. Com imagens das câmeras internas, agentes do 31º BPM (Recreio) identificaram Jacomossi como autor dos disparos. A arma não foi localizada; na delegacia, ele teria dito que a jogou no mar da Joatinga. Ele foi autuado por disparo de arma de fogo.
Antes dos episódios policiais, Jacomossi construiu carreira internacional como modelo, trabalhando para grifes como Versace, Guess, Calvin Klein e Ralph Lauren, além de ter estampado a capa da revista italiana Vogue L’Uomo.
No universo de Harry Potter, Azkaban é símbolo de terror e isolamento. Poucos sabem que sua inspiração veio de Alcatraz, a famosa prisão americana localizada em uma ilha na Baía de São Francisco, na Califórnia.
J.K. Rowling se inspirou em Alcatraz para criar Azkaban. Ambas compartilham o mesmo ar sombrio e a fama de serem inescapáveis. Lá, os detentos perdiam não só a liberdade, mas também a sanidade.
Alcatraz, rodeada por águas frias e correntes traiçoeiras, impunha um desafio natural a qualquer tentativa de fuga. Tal como Azkaban no universo mágico, sua posição isolada tornava a evasão uma missão quase impossível.
A semelhança que envolve um clima de desespero e solidão dos detentos é tão fascinante quanto perturbadora. Alcatraz era composta por corredores apertados e celas minúsculas.
Uma arquitetura que intensificava o sentimento de clausura. Azkaban reflete essa mesma essência: um espaço sombrio, sem cor e destituído de esperança.
Enquanto Alcatraz contava com guardas rigorosos e disciplina implacável, Azkaban é patrulhada por Dementadores — criaturas sombrias que vão além da vigilância, mergulhando os prisioneiros em puro terror ao sugarem suas energias.
Azkaban aparece pela primeira vez em “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”, revelando desde o início sua natureza sombria. Isolada, gelada e opressiva, a prisão reflete a inspiração em locais reais de confinamento extremo.
Sirius Black, um dos personagens mais icônicos da saga, foi encarcerado injustamente e passou anos sob o tormento dos Dementadores.
Mesmo assim, tornou-se um dos poucos a conseguir escapar de Azkaban, virando notícia no jornal do universo dos bruxos.
Originalmente pertencente ao México, Alcatraz foi tomada pelos Estados Unidos durante um conflito no século XIX e convertida em base militar. A partir de 1868, iniciou sua transição para um complexo penitenciário.
A transformação de Alcatraz em prisão federal de segurança máxima aconteceu em 1934. Tão árida e isolada, que para cultivar qualquer coisa ali, os guardas precisavam trazer terra do continente.
A corrosão constante do mar tornava a manutenção de Alcatraz extremamente cara, afetando a estrutura. Com o tempo, decidiu-se que uma nova prisão no continente seria mais viável, e Alcatraz foi fechada em 21/3/1963.
Durante 29 anos, Alcatraz abrigou criminosos considerados incontroláveis pelo sistema — entre eles, o lendário Al Capone. Condenado por sonegação de impostos em 1931, ele foi transferido para a ilha em 1934, e ali ficou por cinco anos.
O episódio mais impressionante de Alcatraz envolveu Frank Morris e os irmãos John e Clarence Anglin, condenados por assalto a banco. Eles cavaram uma passagem pelo concreto desgastado das celas, criaram máscaras realistas para enganar os guardas e escaparam em balsas improvisadas com capas de chuva.
A lendária fuga inspirou o filme “Alcatraz – Fuga Impossível”, lançado em 1979 e estrelado por Clint Eastwood como Frank Morris.
Oficialmente, os prisioneiros foram dados como desaparecidos, já que seus corpos jamais apareceram. Ainda assim, diversas teorias sustentam que a ousada fuga pode ter sido bem-sucedida.
Em 2015, o History Channel lançou o documentário “Alcatraz, em busca da verdade”, investigando se os irmãos Anglin teriam sobrevivido. A produção sugere que eles podem ter vindo para o Brasil e mantido contato com a família nos Estados Unidos.
Já o filme “O Homem de Alcatraz” (1962) retrata a vida de Robert “Birdman” Stroud, interpretado por Burt Lancaster. Preso por décadas, ele ganhou notoriedade ao estudar aves e se tornar um renomado ornitólogo.
Stroud, um dos criminosos mais infames dos Estados Unidos, teve sua pena de morte convertida em prisão perpétua. Durante o isolamento, achou um ninho de pássaros, alguns feridos. Cuidou deles, criou centenas e ficou conhecido como o “Homem Pássaro de Alcatraz”.
Na ficção, Sirius Black assumiu o papel de “Frank Morris” do mundo bruxo. Em vez de bonecos de papelão para ludibriar os guardas, ele usou sua habilidade de animago — transformando-se em um imenso cão — para driblar os Dementadores e escapar de Azkaban.
O nome “Azkaban”, por sinal, foi escolhido por J.K.Rowling por ter uma simbologia sombria e poderosa. Segundo a escritora, ele surgiu da fusão entre “Alcatraz” e “Abaddon”, termo hebraico que remete ao abismo ou à destruição.
