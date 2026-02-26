Britânico relata racismo em Balneário Camboriú: ‘Não foi legal’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O influenciador britânico Keanu Campbell relatou ter sofrido racismo durante visita a Balneário Camboriú (SC). Em um vídeo nas redes sociais, ele disse que quase não viu pessoas negras e que até foi abordado por uma pessoa que pediu para tirar foto com ele, por conta da cor da pele. Campbell ainda fez diversas críticas à cidade, dizendo que não recomendaria para outros turistas.

O britânico, que mora em Fortaleza (CE), contou que se sentiu desconfortável ao ser abordado por uma pessoa desconhecida. “Dizem que, fora da África, o Brasil tem a maior população de pessoas negras. Então, é claro que os brasileiros estão acostumados a ver pessoas negras, certo? Então me diga por que ontem — e eu não estou brincando, e isso não foi por causa dos meus vídeos — alguém pediu para tirar uma foto minha? E se não for porque você me conhece, a única razão para você querer tirar uma foto minha é por causa da cor da minha pele”, relatou.

Keanu explicou que questionou a pessoa no momento da abordagem. “Eu perguntei, em espanhol, se ela sabia quem eu era. Ela não sabia. Eu já sabia que ela não sabia quem eu era”, contou.

Segundo ele, o fato de não ser reconhecido como criador de conteúdo reforçou a percepção de que o pedido teria sido motivado por sua aparência. “Isso não foi por causa dos meus vídeos”, frisou.

Apesar de relatar incômodo, o britânico ponderou ao classificar o episódio. “Não vou dizer que foi racismo, não quero ‘jogar a carta’ do racismo. Mas eu não quero estar em um lugar onde as pessoas não veem negros com frequência, ou talvez nunca tenham visto, e por isso querem tirar uma foto quando veem um”, afirmou.

Ele acrescentou que, para algumas pessoas negras, a situação poderia ser encarada de forma diferente. “Para alguns negros, isso é legal: ‘Ah, vamos tirar uma foto!’. Para mim, isso não é legal”, destacou.

Keanu também destacou que o episódio envolveu uma pessoa estrangeira. Segundo ele, trata-se de alguém vindo de um país vizinho, cujos turistas costumam frequentar a cidade. “Não tenho nada contra esse país, mas, como pessoas negras, temos uma história totalmente diferente com esse país. Algumas pessoas de lá — não vou dizer todas — parecem não gostar da gente”, desabafou.

Sem citar nacionalidade, o influenciador afirmou que a abordagem foi feita em espanhol.

‘Cidade menos brasileira’

Keanu ressaltou que sua crítica ao Balneario Camboriú não se limita ao episódio, mas ao sentimento de não pertencimento. “Senti que essa é a cidade menos brasileira que já visitei até agora. Não ouvi pagode, samba, MPB, forró, R&B ou funk. O único gênero musical que ouvi foi reggaeton”, afirmou.

Em outro vídeo, ele disse que ouviu mais espanhol do que português nas ruas. “Se você me deixasse aqui e perguntasse onde estou, eu não diria Brasil”, declarou.

Em outro vídeo, Keanu classificou Balneário como um “parque de diversões para pessoas ricas” e comparou a quantidade de carros de luxo à que vê em Londres. “Quando penso no Brasil, não é isso”, disse.

Apesar das críticas, ele reconheceu pontos positivos, como segurança, infraestrutura e mobilidade urbana. Em uma avaliação publicada nas redes, deu nota 10 para segurança, caminhabilidade e infraestrutura. Já cultura e estilo de vida receberam nota 5.

O custo de vida foi o item mais criticado. “Se eu pudesse dar zero, eu daria. É muito caro. Você só mora aqui se tiver dinheiro”, avaliou. No cálculo geral, a cidade recebeu nota 6,4 de 10.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele afirmou ainda que, diante da dimensão do Brasil, prefere investir tempo e dinheiro em outros destinos. “Se eu estiver em Santa Catarina, prefiro mil vezes ir para Floripa”, disse, em referência a Florianópolis.