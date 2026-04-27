Assine
overlay
Início Cultura
Famosos

Zé Felipe se manifesta sobre "maldição" de Luana Piovani

Influenciadora Virgínia afirmou que tomará medidas judiciais contra comentários da atriz

Publicidade
Carregando...
CB
Correio Braziliense
CB
Correio Braziliense
Repórter
27/04/2026 23:46

compartilhe

SIGA
×
Virginia fala sobre arrependimento após término com Zé Felipe
Virginia fala sobre arrependimento após término com Zé Felipe crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais para comentar a “maldição” de Luana Piovani sobre seus filhos com a influenciadora Virgínia. A atriz fez, nesta segunda-feira (27/4) duras críticas à ex-mulher do cantor ao relacioná-la ao vício em apostas online. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Tá repreendido em nome do senhor Jesus Cristo toda essa maldição que essa mulher joga sobre meus filhos! Agora vamos resolver na justiça! Falar de mim? Ok! Agora, dos meus filhos? Chega. Cansei”, publicou Virginia nos stories do Instagram. 

O cantor também repostou um vídeo de Virgínia respondendo a atriz. "To com você", escreveu. 

  • Zé Felipe responde Luana Piovani
    Zé Felipe responde Luana Piovani Reprodução Instagram
  • Zé Felipe responde Luana Piovani
    Zé Felipe responde Luana Piovani Reprodução Instagram

Mais cedo, Luana Piovani compartilhou o relato da advogada Juliana Prates, sobre as dívidas do irmão em plataformas de apostas. “Virginia, a maldição vai colar em você! Resvalaram nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado”, escreveu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Virginia já anunciou que tomará medidas judiciais contra a atriz por não tolerar ataques que envolvam os filhos.

Tópicos relacionados:

criticas luana-piovani ze-felipe

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay