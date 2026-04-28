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HOMENAGEM NEGADA

Câmara rejeita título de Cidadão Recifense a Wagner Moura

Projeto recebeu 16 votos favoráveis e sete votos contrários e terminou sendo arquivado; para a aprovação, eram necessários 23 votos a favor

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Repórter
28/04/2026 12:07

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Em outra postagem, Malafaia mencionou “artista que mama grana dos contribuintes”. A ação movida por Moura destaca que o ator não teve participação direta na captação de recursos para o filme em questão, que teve R$ 28 milhões de orçamento, rebatendo uma das principais linhas de crítica levantadas pelo religioso.
Papel do ator baiano Wagner Moura em 'O agente secreto' motivou projeto para conceder a ele título de Cidadão Recifense crédito: Reprodução do Instagram @wagnermoura_brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Câmara Municipal do Recife negou ontem o título de cidadão a Wagner Moura. A proposta não contabilizou o número mínimo de votos.

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O projeto precisava de 23 votos parlamentares a favor, pelo menos três quintos da votação. No entanto, foi rejeitado por somar 16 votos favoráveis e sete votos contrários, sendo arquivado. O resultado foi divulgado no site da Câmara Municipal do Recife.

 

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Carlos Muniz (PSB), autor da proposta, queria homenagear o ator por seu papel em "O Agente Secreto". "O longa demonstrou elementos da cultura, folclore e história da nossa cidade, que há muito fazem parte da nossa construção como povo", defendeu o vereador.

Segundo ele, o filme deu destaque a Recife. "Acumulou premiações em festivais de cinema e alçou o Recife ao topo da indústria cinematográfica mundial. Por sua vez, Wagner Moura imprimiu o DNA recifense em seu personagem", declarou.

 

Embora Wagner Moura tenha se estabelecido em Los Angeles nos Ãºltimos anos, por causa da carreira internacional, o ator nunca rompeu totalmente com suas origens. A rotina nos Estados Unidos convive com referÃªncias afetivas e culturais que seguem ligadas Ã  Bahia.-Divulgac?a?o/Cibelle Levi
Embora Wagner Moura tenha se estabelecido em Los Angeles nos Ãºltimos anos, por causa da carreira internacional, o ator nunca rompeu totalmente com suas origens. A rotina nos Estados Unidos convive com referÃªncias afetivas e culturais que seguem ligadas Ã  Bahia. Divulgac?a?o/Cibelle Levi
Em Salvador, cidade onde nasceu, Wagner mantém uma casa próxima ao mar, em uma região marcada pela presença de um farol, um dos símbolos mais fortes da paisagem local. O imóvel funciona como refúgio quando retorna ao país, longe do ritmo acelerado das grandes produções.-Divulgação/CCBB
Em Salvador, cidade onde nasceu, Wagner mantém uma casa próxima ao mar, em uma região marcada pela presença de um farol, um dos símbolos mais fortes da paisagem local. O imóvel funciona como refúgio quando retorna ao país, longe do ritmo acelerado das grandes produções. Divulgação/CCBB
O farol, nesse contexto, ganha um significado simbólico. Assim como essas construções orientam navegantes, o espaço em Salvador representa um ponto de retorno e identidade para o ator, conectando a vida internacional em Los Angeles às raízes baianas que continuam presentes.- Reprodução do Flickr Unai Begiristain
O farol, nesse contexto, ganha um significado simbólico. Assim como essas construções orientam navegantes, o espaço em Salvador representa um ponto de retorno e identidade para o ator, conectando a vida internacional em Los Angeles às raízes baianas que continuam presentes. Reprodução do Flickr Unai Begiristain
Mas falemos sobre faróis. Eles, aliás, são estruturas fundamentais para a proteção de navegantes. Eles servem de guia para a aproximação da costa. -evgenit pixabay
Mas falemos sobre faróis. Eles, aliás, são estruturas fundamentais para a proteção de navegantes. Eles servem de guia para a aproximação da costa. evgenit pixabay
Geralmente, eles são tão atraentes que se tornam ponto de visitação de turistas. Veja alguns dos mais espetaculares faróis do mundo. -Peter Bowers pixabay
Geralmente, eles são tão atraentes que se tornam ponto de visitação de turistas. Veja alguns dos mais espetaculares faróis do mundo. Peter Bowers pixabay
Farol da Barra, Salvador (BA) - Um dos mais bonitos e significativos do mundo. Construído em 1698 , é o mais antigo do Brasil. Servia para orientar os comandantes das embarcações que chegavam à baía de Todos os Santos levando açúcar e outras especiarias para a Europa.-wikimedia commons Berenice Kauffmann Abud
Farol da Barra, Salvador (BA) - Um dos mais bonitos e significativos do mundo. Construído em 1698 , é o mais antigo do Brasil. Servia para orientar os comandantes das embarcações que chegavam à baía de Todos os Santos levando açúcar e outras especiarias para a Europa. wikimedia commons Berenice Kauffmann Abud
No Carnaval, o Farol da Barra foi cenário de uma folia de rua vibrante que ganhou fama mundial. Ela se repete todos os anos.- Divulgação
No Carnaval, o Farol da Barra foi cenário de uma folia de rua vibrante que ganhou fama mundial. Ela se repete todos os anos. Divulgação
Kiz Kulesi, Turquia - Fica em Istambul e foi construído em 408 a.C, com o objetivo de controlar os navios persas entre o lado ocidental e oposto.-Arild Vagen wikimedia commons
Kiz Kulesi, Turquia - Fica em Istambul e foi construído em 408 a.C, com o objetivo de controlar os navios persas entre o lado ocidental e oposto. Arild Vagen wikimedia commons
Farol de Neist Point, Escócia - Fica na Ilha de Skye, maior do arquipélago das Hébridas. Construído em 1900, situa-se à beira de gigantescas falésias. -Lionel Ulmer - Wikimédia Commons
Farol de Neist Point, Escócia - Fica na Ilha de Skye, maior do arquipélago das Hébridas. Construído em 1900, situa-se à beira de gigantescas falésias. Lionel Ulmer - Wikimédia Commons
Farol de Cape Otway, Austrália - Fica no encontro do Estreito de Bass com o Oceano Antártico, no estado de Victoria, na Great Ocean Road. Faz parte do Parque Nacional Great Otway. Construído em 1848, é o mais antigo da Austrália-Foto Free de Alex Olzheim do site pixabay.com
Farol de Cape Otway, Austrália - Fica no encontro do Estreito de Bass com o Oceano Antártico, no estado de Victoria, na Great Ocean Road. Faz parte do Parque Nacional Great Otway. Construído em 1848, é o mais antigo da Austrália Foto Free de Alex Olzheim do site pixabay.com
Farol de Lindau, Alemanha - Fica no lago Lindau, na cidade homônima, fronteira da Alemanha com Áustria e Suíça. Construído em 1856, em frente à estátua de Leão Bávaro, esculpida em mármore para saudar os viajantes que chegavam. Sua torre de 33m de altura tem grande relógio.-Foto Free de Andreas Schur por Pixabay
Farol de Lindau, Alemanha - Fica no lago Lindau, na cidade homônima, fronteira da Alemanha com Áustria e Suíça. Construído em 1856, em frente à estátua de Leão Bávaro, esculpida em mármore para saudar os viajantes que chegavam. Sua torre de 33m de altura tem grande relógio. Foto Free de Andreas Schur por Pixabay
St. Joseph Lighthouse, Estados Unidos - Fica no Lago Michigan e chama atenção pelas formações de gelo que cobrem parte da estrutura da torre por causa das ondas que batem nas épocas geladas. -reprodução Joshua Nowicki/Facebook
St. Joseph Lighthouse, Estados Unidos - Fica no Lago Michigan e chama atenção pelas formações de gelo que cobrem parte da estrutura da torre por causa das ondas que batem nas épocas geladas. reprodução Joshua Nowicki/Facebook
Torre de Hércules, Espanha - Também conhecida como Farol de Brigantium, é o mais antigo em atividade no mundo (construído entre os séculos 1 e 2 d.C). Já passou por reformas e adaptações. Boa parte não é inteiramente original. Desde 2009, é Patrimônio Mundial da UNESCO.-Foto Free de Jose Luis Cernadas Iglesias do site pxhere.com
Torre de Hércules, Espanha - Também conhecida como Farol de Brigantium, é o mais antigo em atividade no mundo (construído entre os séculos 1 e 2 d.C). Já passou por reformas e adaptações. Boa parte não é inteiramente original. Desde 2009, é Patrimônio Mundial da UNESCO. Foto Free de Jose Luis Cernadas Iglesias do site pxhere.com
Peggys Point Lighthouse, Canadá - Construído em 1915, fica em uma das entradas da baía de St. Margaret, na província de Nova Escócia. -Pat O'Malley - Flickr
Peggys Point Lighthouse, Canadá - Construído em 1915, fica em uma das entradas da baía de St. Margaret, na província de Nova Escócia. Pat O'Malley - Flickr
Farol de Fanad, Irlanda - Construído em em 1818 na beirada de um penhasco, a pedido de moradores após um naufrágio no local em que todos morreram. Dizem que a área é mal assombrada..-Foto Free do site pxhere.com/en Nenhuma atribuição necessária
Farol de Fanad, Irlanda - Construído em em 1818 na beirada de um penhasco, a pedido de moradores após um naufrágio no local em que todos morreram. Dizem que a área é mal assombrada.. Foto Free do site pxhere.com/en Nenhuma atribuição necessária
Farol de Enoshima, Japão - Inaugurado em 2003 na Ilha de Enoshima para celebrar o 100º aniversário da companhia elétrica da cidade. Com 40m de altura, tem vista panorâmica do monte Fuji, da Península de Izu, das montanhas de Tanzawa e Hakone, da Península de Miura.-divulgação Japan Travel Mate
Farol de Enoshima, Japão - Inaugurado em 2003 na Ilha de Enoshima para celebrar o 100º aniversário da companhia elétrica da cidade. Com 40m de altura, tem vista panorâmica do monte Fuji, da Península de Izu, das montanhas de Tanzawa e Hakone, da Península de Miura. divulgação Japan Travel Mate
Farol de Tourlitis, Grécia - Construído em 1897, fica na costa de Chora, capital da ilha de Andros. O farol foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial e, em 1994, foi restaurado.-Reprodução do Youtube Canal Dona-Pier Trépanier
Farol de Tourlitis, Grécia - Construído em 1897, fica na costa de Chora, capital da ilha de Andros. O farol foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial e, em 1994, foi restaurado. Reprodução do Youtube Canal Dona-Pier Trépanier
Farol de Aveiro, Portugal - Construído entre 1885 e 1893, foi reformado em 1929. É feito de pedra e fica 66 metros acima do nível do mar. É o maior farol de Portugal. E aí, conhecia algum desses?-Jesusius pixabay
Farol de Aveiro, Portugal - Construído entre 1885 e 1893, foi reformado em 1929. É feito de pedra e fica 66 metros acima do nível do mar. É o maior farol de Portugal. E aí, conhecia algum desses? Jesusius pixabay

Em contrapartida, o vereador Eduardo Moura (Novo) criticou a proposta de conceder cidadania a Wagner Moura.

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"Me questiono o que traz de benefício para a população (...). Temos demandas importantíssima nesta Casa, mas se a gente mesmo não valoriza, quem é que vai valorizar?", opinou.

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